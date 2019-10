Mener han ble hengt ut av Smerud: – Han skrev «Hvordan skal vi slå gode lag når vi har Heintz i et kjøleskap i Tyrkia»

– Jeg henger ikke ut folk, jeg stiller krav og sier det jeg forventer. Det er en viktig del av min jobb å gjøre det, men jeg henger ikke ut folk.

Mener han ikke blir vurdert på klubblaget

Kasimpasa-spilleren kan fortelle at Smerud ville sette midtbanespilleren på høyreback og at begrunnelsen var at han ikke hadde fått sett nok tyrkiske kamper.

– Han slenger i trynet mitt at jeg ikke bli vurdert i min optimale posisjon, da ville han heller sette meg på høyreback. Selv om jeg tidligere har spilt i tier-rollen og på kant, der jeg spiller for klubblag. Han svarer med at han ikke har fått sett nok av meg i Tyrkia, at det er vanskelig å følge med der og at han bare har fått rapporter. Det mener jeg er en veldig ugyldig grunn. Da har han ikke sett meg i tier-rollen mot de beste tyrkiske klubbene. Da har han ikke fått se meg spille i tier-rollen mot Galatasaray. Den kjøper jeg ikke, sier Heintz.

– Det ser ut som et dårlig redningsforsøk

Lise Klaveness skriver følgende i en mail til TV 2 tirsdag:

«Gjennom en lengre periode har Leif Gunnar Smerud holdt undertegnede orientert om at disse spillerne over tid har hatt utfordringer med å etterleve de kravene og forventningene som stilles til landslagsspillere. Han har beskrevet teamets prosesser og forsøk på å håndtere dette underveis. Allerede 18. oktober fikk jeg melding om at spillerne ikke kom til å være aktuelle for å bli tatt ut i kommende U21-tropp, og vår plan var å informere spillerne i tid før uttaket om dette.

Heintz mener NFF forsøker å redde seg selv etter at spillerne nektet å spille for U21-landslaget.

– Jeg har vært med i nesten to år og etter at vi sendte mail til NFF om at vi ikke ville delta på den kommende samlingen, dukket dette plutselig opp, sier Heintz og fortsetter:

– De sier at de har fått beskjed 18. oktober om at vi ikke var aktuelle for å bli tatt ut på landslaget, seks dager senere får vi en mail fra NFF og Smerud at vi er høyaktuelle for landslagssamlingen i november. Det gir ikke noe mening, det ser heller ut som et dårlig redningsforsøk, sier Heintz.