Mandag denne uken gikk den norske Seat-importøren ut med et tilbud som virkelig vakte oppsikt:

Da lanserte de bilabonnementstjenesten Frii, hvor den lille elbilen Mii electric er tilgjengelig for 1.990 kroner i måneden. Det er ingen bindingstid, bare en måneds oppsigelse. Og praktisk talt alle kostnader skal være inkludert, blant dem forsikring og service.

"Bilene blir tilgjengelige etter førstemann til mølla-prinsippet, men Seat Norge har allokert et solid antall biler til Frii", fortalte Seat selv ved lanseringen.

Allerede dagen etter er det stopp. Nå har nemlig importøren stengt for nye kunder.

Mange hundre kunder

– Responsen på Seat Frii har rett og slett vært overveldende. Vi har satt av et veldig voksent antall biler til Frii-løsningen. Det ble utsolgt i løpet av ett døgn, noe som har gjort at vi ikke kan ta imot flere bestillinger før vi vet om vi kan levere til enda flere enn de som har bestilt frem til nå, sier den norske Seat-sjefen Ole Kristian Ågotnes, til bransje-nettsiden Bilbransje24.no som først omtalte dette.

Ågotnes ønsker ikke dele konkrete tall om antall kontraktsinngåelser, men kan avsløre at det er snakk om mange hundre.

– Det er et antall biler som kommer til å utgjøre en vesentlig andel av vårt totalvolum av utleverte biler gjennom hele 2020, sier Ågotnes til Bilbransje24.no.

Vanskelig å regne hjem

Per Morten Merg er daglig leder for Bilbransje24.no. Han er ikke overrasket over at Seats tilbud falt i smak i Norge.

– Nei, dette tilbudet kan vel trygt klassifiseres som nesten for godt til å være sant. Jeg sliter i alle fall å med å skjønne hvordan Seat kan regne det hjem. At det er gunstig har tydeligvis mange fått med seg, sier Merg.

Han understreker at det ikke skal være noe element av "små skrift" her. Det er snakk om null innskudd, både service og forsikring er inkludert og det er heller ikke noen lang bindingstid. Bare én måneds oppsigelsestid.

259 kilometer på strøm

– Vi har sett lignende tilbud i Norge tidligere også, men da har prisene vært på et helt annet nivå. Her skal vi også huske at dette er snakk om en attraktiv bilmodell, en liten elbil med relativt lang rekkevidde. Ikke en ukurant modell hvor man må dumpe prisen for å få ut biler. Seat er tydeligvis villige til å strekke seg langt for å få inn nye kunder. Nå blir det spennende å se om de fortsetter med flere biler, og om det eventuelt skjer noe med prisen i fortsettelsen, sier Merg.

Mii electric har for øvrig en elektrisk rekkevidde på inntil 259 km etter WLTP-standarden. Seat Norge åpnet for salg av bilen for kort tid siden, med en startpris som la seg under alle de direkte konkurrentene. Mii electric starter på 179.900 kroner inkludert frakt og levering.

Seat lanserte bilabonnementstjenesten Frii denne uken. Den må kunne sies å ha fått en svært god start...

