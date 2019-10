Disse får det beste halloween-været

Helgeværet

Østlandet vil fredag og lørdag fortsatt ha oppholdsvær, men også resten av landet vil få mer opphold når helgen nærmer seg. Noen steder vil fortsatt få litt nedbør også i helgen.

– Nord for stad blir det litt nedbør etter at et lite lavtrykk vil bli liggende nær Finnmark, vil gi litt snøbyger i nettopp Finnmark, men også Troms og nord i Nordland, sier Tveita.

På søndag vil været slå om flere steder. På Sørlandet og Vestlandet vil det nemlig komme noe nedbør.

– Det vil regne på Sørlandet og på Vestlandet i lavtliggende strøk. I høyden vil nedbøren kanskje komme i form av snø, sier meteorologen.

Tveita sier temperaturene om natten vil synke, men vil igjen stige litt utover dagen.

– Temperaturmessing vil for eksempel Osloområdet ligge på opptil 9 varmegrader, sier meteorologen.