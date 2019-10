7. juli mistet 18 måneder gamle Chloe Wiegand livet da hun falt gjennom et vindu på 11. dekk på cruiseskipet Freedom of the Seas.

Justisdepartmentet i Puerto Rico opplyser nå om at bestefaren er siktet for uaktsomt drap på den lille jenta, skriver CNN.

Bestefaren lekte med barnebarnet ved et åpent vindu på 11. dekk da hun falt over bord.

Cruiseskipet lå til kai ved en havn i Puerto Rico da hendelsen inntraff.

– Heller salt i såret

Justisdepartmentet opplyser at de finner grunn for arrest av mannen, og har satt kausjon til 80.000 dollar.

De mener bestefaren satt barnebarnet i risiko ved å plassere henne ved det åpne vinduet.

Advokaten til Chloes foreldre uttaler at bestefaren trodde vinduet var lukket, og retter skylden mot cruiseselskapet. De mener vinduet aldri skulle vært åpent.

– Anklagene er å helle salt i såret til den sørgende familien. Dette var en tragisk ulykke, sier familiens advokat, Michael Winkleman, som forbereder en sivil sak mot cruiseselskapet Royal Caribbean.

Uenige

Ifølge familiens advokat viser bilder at bestefaren plasserte barnebarnet ved det han trodde var et lukket vindu. Foreldrene har tidligere uttalt at Chloe likte glass, og alltid lekte med glassruter.

Advokaten hevder i tillegg at cruiseselskapet ikke har frigitt videoovervåkning fra stedet til familien.

– Det er åpenbart at vi skylder på dem for at sikkerheten ikke var bedre. Det er en million ting de kunne gjort for at dette ikke skulle ha skjedd, uttalte Chloes mor, Kimberly Wiegand, noen uker etter hendelsen.

Foreldrene legger ikke noe skyld på bestefaren, og sier at han aldri har gjort noe for å sette barna deres i fare.

– Han var ekstremt hysterisk. Han sa gjentatte ganger at han trodde det var glass der, har foreldrene tidligere uttalt.

Cruiseselskapet på sin side har uttalt at de har hjulpet politiet i San Juan, Puerto Rico, med etterforskningen.

En foreløpig høring er planlagt til 20. november.