Det får TV 2 bekreftet av stortingssekretariatet.

Det vil bli den første saken tirsdag 5. november.

20. desember 2018 varslet Nav Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

Først mandag fortalte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om feilen.

Et av spørsmålene fra opposisjonen vil være når statsministeren og statsråden har visst hva.

Rødts leder Bjørnar Moxnes utelukker ikke å stille mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie etter NAV-skandalen.

– Det er en skandale at NAV og staten har valset over enkeltmenneskets rettssikkerhet. Jeg mistenker at denne skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp fra NAV, sa Moxnes til TV 2 mandag.