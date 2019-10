– Det kunne gått så mye verre, sier Vidar André Løkkemoen til TV 2.

Løkkemoen hadde nettopp kjøpt en fritidsbåt i Fredrikstad. I et par uker hadde han og broren Per Christian Ødegaard planlagt å få båten hjem til Porsgrunn.

Lørdagskvelden kom, været var fint og sjøen stille. I syv-tiden la de ut på havet.

Men de to brødrene rakk ikke komme langt, før de virkelig fikk kjenne på havets krefter.

– Og så kom de største bølgene jeg har sett, sier Løkkemoen, før storebror fortsetter:

– Ja, og da begynte vi å ta inn vann.

Det var en lørdag i midten av oktober at ulykken fant sted. Vannet var kaldt, men det enset ikke brødrene.

– Nei, da ropte Vidar: «Dette er ikke greit!» og det var det heller ikke, forteller Ødegaard.

Kort tid etter ringte mennene etter hjelp.

Redningsmannen

Skipper på redningsskøyta Horn Rescue fikk beskjeden fra redningsselskapet, og la ut med mannskapet.

– Vi fikk beskjeden rundt klokken 23. Passasjerfergen Stena Saga hjalp oss å etablere riktig posisjon på havaristen, slik at vi kom ut dit raskt, forteller skipperen Johan Leandersson.

Da redningsskøyta ankom posisjonen, var det små marginer. Båten hadde tatt inn store mengder vann, og brødrene om bord hadde tatt på seg redningsvester, samt holdt tak i bøyene, i tilfelle de måtte hoppe i vannet.

Men i stedet for å hoppe i havet, kunne de hoppe over i redningsskøyta, hvor Leandersson tok dem i mot.

– Det var utrolig godt å få dem om bord. Da var de reddet, hvert fall. Deretter besluttet vi å gjøre et forsøk på havaristen. En av våre redningsmenn hoppet om bord i den synkende båten og satte på slep, bortsett fra at det røk en gang, så klarte vi å få både båten og brødrene trygt til Fredrikstad, forteller han.

MED REDNINGSMANNEN: Vidar Andre Løkkemoen og Per Christian Ødegaard, her sammen med redningsmannen Johan Leandersson. Foto: Maria Støre / TV 2

Gjenforening

Bare et par uker senere blir brødrene Løkkemoen og Ødegaard invitert til redningsselskapets allmøte. Her venter et par overraskelser.

– Vi visste ikke at Johan skulle komme, men vi håpet jo på det, forteller Løkkemoen etter allmøtet, mens brødrene står på brygga utenfor redningsselskapet sammen med deres redningsmann.

– Ja, det er helt utrolig å treffe dere igjen, forteller Leandersson til mennene han reddet.

Alle er tydelig berørt av hendelsen og prater lenge om hvordan det var den kvelden.

På allmøtet møtte også han som har donert redningsskøyta Horn Rescue til redningsselskapet opp. Han kommer med gledelige nyheter til redningsselskapet og til brødrene. Hans Herman Horn har donert fire båter til selskapet, en av dem var Horn Rescue som reddet brødrene den kvelden. På grunn av denne redningsaksjonen vil han donere enda en skøyte.

– Det er fantastisk. Disse skøytene redder flere liv hvert år.

Så langt i 2019 har redningsselskapet reddet 19 liv på havet. I 2018 var det enda flere. Da ble hele 27 liv reddet.

– Det er fint å hilse på Johan og redningsselskapet, men det er nok hyggeligst å gjøre det på trygt land, avslutter Løkkemoen.