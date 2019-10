U21-landslagsspillere med krav: Nekter å spille under Smerud

Under forrige landslagssamling ble Tobias Heintz byttet ut etter 55 minutter i 0-4-tapet mot Nederland. Dennis Johnsen kom inn samtidig. Rafik Zekhnini ble sittende på benken hele kampen. I 1-1-kampen mot Hviterussland spilte Heintz de første 87 minuttene. Da ble han byttet ut til fordel for Johnsen. Zekhnini var ikke involvert i kampen.

Smerud-støtte fra kapteinen

TV 2 har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med de involverte spillerne, men har blitt informert om at de ikke ønsker å gi noen sitater.

U21-landslagskaptein Leo Skiri Østigård tar imidlertid treneren i forsvar. Han reagerer slik på at trioen ikke ønsker å spille under Smerud:



– Det får de stå for. Resten har tro på Smerud og står sammen som lag. Da får andre sultne gutter som vil spille på laget komme inn i stedet. Det er trist, men som spiller ønsker ikke jeg å spille med noen som ikke vil spille på laget og være en del av laget. Da er hele poenget med fotball borte, sier St. Pauli-spilleren i en melding til TV 2.

Hele tilsvaret fra NFF

Både Smerud og Klavenes bekrefter altså at Norges Fotballforbund er kjent med at spillerne ikke lenger vil spille for U21-landslaget.



I en mail til TV 2 skriver Leif Gunnar Smerud følgende:



«Dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere. Vi har strukket oss så langt vi kan for å få de involverte til å forstå hva som forventes uten å lykkes. Derfor var det allerede bestemt og rapportert inn til ledelsen i NFF at disse tre ikke kom til å bli tatt ut på neste samling grunnet de utfordringer som har vært. Denne beslutningen ble tatt i god tid før spillerne ga melding om at de nå trekker seg fra landslagsspill. Jeg tar spillernes reaksjon til etterretning. Jeg kan forstå at de opplever det som tøft å bli utfordret på egen profesjonalitet, men som leder for en prestasjonsgruppe må jeg sette noen grenser».

Lise Klaveness skriver følgende:

«Gjennom en lengre periode har Leif Gunnar Smerud holdt undertegnede orientert om at disse spillerne over tid har hatt utfordringer med å etterleve de kravene og forventningene som stilles til landslagsspillere. Han har beskrevet teamets prosesser og forsøk på å håndtere dette underveis. Allerede 18. oktober fikk jeg melding om at spillerne ikke kom til å være aktuelle for å bli tatt ut i kommende U21-tropp, og vår plan var å informere spillerne i tid før uttaket om dette.

Å bygge god kultur er en viktig del av en landslagstreners jobb. Tar han ikke nødvendige grep og beslutninger i slike sammenhenger, gjør han heller ikke jobben sin.

Samtidig er dette er unge, talentfulle spillere som vi ønsker å ha dialog med videre slik at de eventuelt kan bli aktuelle for landslagsspill i fremtiden».

Neste landskamp for U21-landslaget er mot Kypros 15. november. Til disse kampene er neppe Tobias Heintz, Rafik Zekhnini og Dennis Johnsen med.