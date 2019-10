Fant avføring i lammekjøtt

I oktober har det blitt registrert to separate funn av avføring i lammekjøtt, kjøpt hos Coop.

Mattilsynet har fått bekymringsmelding fra to forbrukere, en i Mo i Rana og den andre i Valdres-området.

Kan bli svært syke

Mattilsynet ser alvorlig på saken.

– Avføring fra sauer kan inneholde bakterier som kan gjøre mennesker svært syke, blant annet på grunn av farlige varianter av E-Coli. Så dette er ikke akseptabelt, sier Ragnhild Arnesen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Heller ikke hos Coop er de begeistret for funnene som er gjort i to av deres egne butikker.

– Her er noe i vårt produkt som ikke skal være der. Det synes vi veldig lite om, og jeg ønsker selvfølgelig å beklage overfor de kundene som har kjøpt disse produktene, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

De to aktuelle pakkene med lammekjøtt i skiver er produsert hos Fatland Ølen.

Produsenten legger seg flat

– Dette er en skitsak for oss, for å si det rett ut. Det er klart at vi legger æren vår i å produsere kvalitet, sier konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester.

Han sier videre at de nå har tatt grep for å unngå at dette skal skje igjen.

– Inne på slakteriet er det egne folk som står og kontrollerer. I tillegg har vi nå kjøpt inn utstyr som gjør at vi skal støvsuge ut fettet i bekkenet og steame det for å redusere risikoen. Samtidig har vi satt inn forsterket kontroll på skjæreavdelingen, og gått gjennom det nøye med alle operatører slik at de tar bort der det kan være mistanke om forurensning, sier han til Matkontrollen.

– Hva vil du si til de som har funnet sauebæsj i maten sin?

– Vi beklager sterkt at det har skjedd. Vi er glade for at de har gitt beskjed om funnet, slik at vi kan rette opp i det, og slik at vi kan gå gjennom våre rutiner for å unngå at det skjer igjen, sier Wester i Fatland.

Wester mener at selv om kontrollen her ikke oppdaget avføringen, så er det her snakk om to enkeltstående tilfeller.

– Her har vi gjort to feil. Det er to enkeltstående saker og vi har iverksatt tiltak for å unngå at det skal skje igjen.

– Er du helt sikker på at det er to enkeltstående saker?

– Ja, det er to enkeltstående saker der som er oppdaget her.