Ingen tror at Michael (3 mnd.) skal våkne igjen – så skjer det utrolige

– Det er det lykkeligste øyeblikket i mitt liv. Han er et levende mirakel, og vi har aldri vært stoltere av ham, sier Emma Labuschagne til CNN.

I mars fikk den 14 uker gamle sønnen hennes Michael et hjerteinfarkt i sprinkelsenga hjemme i Bristol, og ble lagt i kunstig koma.

Foreldrene hans trodde at han aldri ville våkne igjen.

Men, fem dager senere åpnet gutten øynene.

– Det første han gjorde da han åpnet de vakre brune øynene sine, var å smile til pappaen sin, sier Emma.

STORT SMIL: Slik smilte Michael etter at han akkurat hadde våknet opp fra komaet. Foto: Emma Labuschagne

Gispet etter luft

Michael var tilsynelatende en frisk og rask baby. Da han var bare 14 uker og tre dager gammel, stanset hjertet hans midt på natta.

Han gispet etter luft, og ble helt stille. I ni minutter var han helt livløs.

KJEMPER FOR LIVET: Michael avbildet da han ligger i kunstig koma. Foto: Emma Labuschagne

– Der og da trodde jeg ikke at Michael ville overleve, skriver Emma i videoen du ser over.

I videoen forteller hun om hvordan ambulansearbeiderne måtte bruke hjertestarter på den lille kroppen hans, og hvordan foreldrene nå trenger penger til å redde guttens liv.

– Helt nummen

Etter hjerteinfarktet, ble Michael lagt i kunstig koma for å spare hjernen hans for den enorme påkjenningen.

Legene på Bristol Children's Hospital advarte Emma og mannen Stuart om at Michael kanskje aldri ville våkne igjen.

Deretter fortalte legene at Michael har en svært sjelden hjertesvulst, og at han kommer til å trenge en omfattende operasjon.

– Jeg følte meg helt nummen da legene sa det. Det finnes ikke ord for å beskrive den følelsen, sier Emma til Bristol Post.

Michael har et såkalt hjertefibrom. Et fibrom er en godartet bindevevssvulst som ifølge Store medisinske leksikon kan oppstå over alt i kroppen hvor det er bindevev.

VÅKER: Mamma Emma passer på lille Michael, som ligger i koma. Foto: Stuart Labuschagne

Svulsten på Michaels hjerte er fem centimeter bred.

– Selv om den er godartet, gjør dens plassering at blodstrømmen til hjertet kan bli blokkert. Derfor er den livstruende for Michael, forklarer Emma.

Fikk to valg av legen

CNN skriver at Michaels foreldre fikk beskjed om at tilstanden hans er så sjelden at ingen leger i Storbritannia kan operere ham.

Emma forteller at familien fikk to valg:

Enten å stå i kø og vente på en hjertetransplantasjon, eller å finne en kirurg i utlandet.

Emma og Stuart har funnet et sykehus i Boston som tilbyr operasjonen.

– Vi har undersøkt sykehuset og da spesielt to hjertekirurger som har 100 prosent suksessrate og et utrolig godt rykte. Fra det øyeblikket visste vi at vi måtte forsøke og komme oss på denne reisen, sier Emma til nettstedet.