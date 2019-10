Se Esbjerg – Herning-Ikast på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 18.30

Esbjerg leder den danske serien etter ti kamper, med fire poeng ned til Herning-Ikast. Tirsdag kveld møtes de to til toppkamp, med hele elleve norske spillere involvert.

Sanna Solberg, Rikke Marie Granlund, Marit Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Ingstad og Kristine Breistøl spiller alle for serielederen, mens Vilde Johansen, Jeanett Kristiansen, Tonje Løseth, Helene Igstad Fauske og Stine Skogrand spiller for serietoer Herning-Ikast.

TV 2s håndballekspert tror flere av de som skal i aksjon i kveld er aktuelle for VM i Japan som spilles fra slutten av november til midten av desember.

– Det er flere reelle VM-kandidater. Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Mortensen Ingstad er helt klare, så får vi se litt med de andre. Det blir veldig spennende.

– Helene Igstad Fauske som ikke spilte Intersport-cup for Norge er tilbake etter hjernerystelse. Jeg synes Jeanett Kristiansen har gjort en fantastisk sesong i Danmark så langt, og så håper jeg at Thorir Hergeirsson finner en plass til Stine Skogrand som har hatt en stigende kurve etter fødsel, og har vært god hele høsten i Danmark, fortsetter Svele.

– Norske håndballspillere er veldig anerkjente i Danmark

Eksperten mener det er et klart styrketegn for norsk håndball at så mange skal i aksjon i toppkampen i den danske ligaen.

– Det forteller oss at vi har veldig mange gode håndballspillere, og norske håndballspillere er veldig anerkjente i dansk håndball. De vet at det kommer seriøse jenter som er flinke til å trene, og går foran og trekker med seg mange av de danske, som ligger litt etter i det å prioritere fysisk trening. Den innstillingen, det trøkket og den gutsen de norske spillerne har betyr mye, mener Svele.

Han er klar på at den danske ligaen er bedre enn den norske.

– Totalt sett er den danske ligaen bedre enn den norske. Så kan vi si at et fullt Vipers-lag ville vært med å kjempe om en tittel i Danmark. Forhåpentligvis vil vi få se Vipers møte Esbjerg i neste runde i Champions League på nyåret. Da får vi kjenne litt på nivået som ligger mellom dem, men det er flere gode lag i Danmark enn i Norge.

Svekket VM-tropp

På mandag skal landslagstrener Thorir Hergeirsson ta ut troppen til VM i Japan. En rekke norske spillere er skadet og uaktuelle til troppen. Verken Veronica Kristiansen, Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Amanda Kurtovic, Henny Reistad eller Kjerstin Boge Solås blir å se i mesterskapet.

– Vi kommer til å stille med et bra lag, men med såpass mange spillere som vi har ute inn mot mesterskapet kommer Norge til å være svekket. Så blir det spennende å se hvor bra de kan gjøre det.

– Jeg tror det er et semifinalelag dersom vi får flyt gjennom mesterskapet, men vi tåler ikke flere skader nå, kanskje spesielt ikke på målvakt Silje Solberg eller Stine Bredal Oftedal. Da vil sjansene våre bli redusert voldsomt. De må holde seg friske, så må vi håpe andre kan spille seg opp rundt dem, avslutter Svele.