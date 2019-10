Eva (75) fikk sykehjemsplass etter refs fra Sylvi Listhaug

– Vi går inn og vurderer det daglig i forhold til hvilke tiltak vi skal sette inn. Enten det er i det enkelte hjem eller om de må inn på en institusjon.

Tror det blir bedre for de gamle

– Med det søkelyset som er satt på denne gruppen nå, håper jeg at Hamar kommune gjør sitt ytterste for å sørge for at de som venter får det de har krav på. Og jeg tror at det er det som kommer til å skje nå, sier Henning Jensen.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om demente Eva Jensen, som måtte bo på et firemannsrom på sykehus.

SLUTT: Nå er det slutt på oppholdet på firemannsrommet ved Sykehuset Innlandet i Elverum. Foto: Olav Wold

– Det er uverdig og en krenkelse av moren min. For her får hun ikke aktivisering og stimulering som er så viktig for henne, sa sønnen på søndag.

Det ble søkt kortidsplass til Eva Jensen for over to måneder siden. Men det ble ikke innvilget plass før 12. november. For det var fullt på sykehjemmene.

Hun havnet på sykehus etter et alvorlig fall, der hun ble påført hodeskader hjemme i leiligheten. Og der ble hun boende på et firemannsrom fram til tirsdag, selv om hun for lengst var ferdigbehandlet.