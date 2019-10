Inneholdt en helt annen fisk enn det som sto på pakken

Ikke første gang

Historien om Rogers mistanke om Fiskemannen sin «Lutefisk av skrei» starter ikke her. Den startet da Roger var skråsikker på at lutefisken han kjøpte i januar i år heller ikke var skrei.

Restbeholdningen av Fiskemannen sin «Lutefisk av skrei» ble da solgt på tilbud. Roger slo til og kjøpte fire pakker.

LUTEFISKGLAD MANN: Roger Strøm bor i Bamle. Han er over gjennomsnittet glad i lutefisk og har 19 års erfaring fra fiske i Nord-Norge. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen.

– Da jeg skulle spise og nyte maten, fikk jeg sjokk. Jeg fikk hele munnen full av fiskerist og fiskeskjell. Det klebet seg i ganen. Det var helt forferdelig, sier han til Matkontrollen.

Fikk feil fisk

Roger tok kontakt med produsenten og fikk bekreftet det han mistenkte. Det han spiste var ikke skrei.

– Da jeg fikk svar om at det var lyr, og at det var et engangstilfelle, så trodde jeg faktisk ikke på det. Jeg syntes det så ut som at det var noe mer, sier han.

Matkontrollen sendte alle de fire produktene Roger kjøpte til Eurofins for DNA-analyse. Etter noen uker var resultatene klare. To av produktene inneholdt hverken skrei eller torsk, men en helt annen type fisk.

– Det var lyr. Det er 100 prosent sikkert, sier Gjermund Vogt, fagsjef i kjemi hos Eurofins.

Roger Strøm var ikke overrasket over analyseresultatene.

SER DU FORSKJELL?: Den ene delen av denne pakken inneholdt lange og ikke skrei som det skulle ha vært. Foto: Roger Strøm.

– Alvorlig avvik

Det siste årey har han altså opplevd flere ganger å kjøpe lutefisk av en helt annen type fisk enn det som står på pakken. NorgesGruppen er opptatt av å holde de to tilfellene adskilt.

– Den i fjor så vi på som et enkelt avvik, at det hadde sneket seg inn noen lyr i skreifangsten. Det er noe som kan skje. Det som har skjedd nå, ser vi på som et mer alvorlig avvik, sier Søyland.

– Skjønner du at Roger og andre kunder kan miste tilliten til det som står på pakken når NorgesGruppen legger produktene sine i butikk?

– Det forstår jeg veldig godt. Her må vi bare beklage. Dette skulle selvfølgelig ikke skjedd. Vi skjerper inn alle rutiner og vi har fått lovnader om at produsenten nå har hentet inn ekstra mannskap, slik at det blir en kvalitetskontroll i absolutt alle ledd, sier Søyland til Matkontrollen.