Svarte på briljant vis etter Skrtel-stempling: – Jeg ble fly forbanna

– Det var veldig deilig med den scoringen, selv om det var ergerlig ikke å vinne kampen.

Og det er en spesiell grunn til at 2-2-scoringen i mandagens kamp var av det ekstra deilige slaget. Rett i forkant av hjørnesparket, som trønderen stanget i mål på overtid, fikk Sørloth hard medfart av den tidligere Liverpool-stopperen Martin Skrtel.

– I situasjonen før corneren plantet Skrtel knottene rett i baksiden av låret mitt. Jeg ble fly forbanna. Han kom opp i trynet mitt, og så skulle Gaël Clichy og Robinho blande seg, forteller Sørloth til TV 2.

Men den norske spissen svarte på best mulig vis da han scoret sitt sjette mål i sin niende ligakamp for Trabzonspor.

– Det var ekstra deilig ettersom det var Skrtel som markerte meg på corneren. Det ble en fin revansj, forteller en fornøyd trønder dagen etter 2-2-kampen.

Godt samarbeid med Sturridge

I oppgjøret mot Istanbul Basaksehir, der norske Fredrik Gulbrandsen startet for mostanderlaget, spilte Sørloth i en litt uvant høyrekant-rolle i 4-3-3. Nordmannen har allerede rukket å få en fin relasjon med sjernespissen Daniel Sturridge, som han ofte har figurert sammen med på spissplass.

– Det funker veldig bra. Han har god fotballforståelse og et veldig bra blikk. Han går ofte dypt i banen, og han er veldig flink til å se fremover og finne meg. Han ser etter meg hele tiden.

De siste sesongene har Sørloth levd et nomadisk fotballiv. Etter opphold i Danmark, England og Belgia, skal spissen nå tilbringe to sesonger i Trabzonspor på lån fra Crystal Palace.

– Det er greit med et toårslån. Jeg finner mer roen og slipper å tenke på flytting og den slags stress.

Det har også vist seg på banen. 23-åringen er toppscorer for klubben som for øyeblikket ligger som nummer fire i ligaen, to poeng bak Alanyaspor.

– Som lag hadde vi en kort periode hvor det gikk litt trått, men etter det har det gått veldig bra. Som spiss er man avhengig av at laget skaper sjanser. Nå føler jeg at jeg kan scorer hver gang jeg går på banen. Laget er i skikkelig form.

– Har aldri vært med på maken

Angriperen er også klar på at ligaen holder et godt sportslig nivå.