Dette er de beste øreproppene

AirPods har, siden de først ble lansert i 2016, tatt Norge med storm. Men vår test viser at det er flere sterke utfordrere, og i teten er det nesten dødt løp.

TV 2 hjelper deg har testet AirPods 2 opp mot flere konkurrenter i samme prisklasse.

Kriteriene

De to viktigste kriteriene i testen er lydkvalitet og brukeropplevelse.

Vi sjekker hvor enkelt det er å komme i gang og hvordan de sitter i ørene. Også batteritid har er vurdert.

Til sammen har fem forskjellige ørepropper blitt testet, og prisene varierer fra 699 kroner til 1890 kroner.

Det var svært jevnt i toppen. Det stod til slutt mellom AirPods 2, Galaxy Buds og Jaybird. Foto: Dennis Vareide

Av de fem øreproppene som ble testet, kom svenskproduserte Urbanista Stockholm dårligst ut. Proppene er billigst i testen, men leverte dårlig på alle kriterier. Urbanista Stockholm har ikke svart på TV 2 hjelper deg sin henvendelse.

I toppen var det jevnt, men AirPods 2 var et lite hakk bedre enn Samsung Galaxy Buds og Jaybird. Likevel er Galaxy Buds å anbefale om du har en Samsungtelefon. Jaybird er en god allrounder, og hadde best lyd av alle.

1. Apple AirPods 2

Pris: 1526,-

Koblet til en iPhone, er AirPods en drøm å bruke. Brukervennligheten er topp og lyden er god.

Man mister noen funksjoner som er eksklusive til iPhone. Men man kan bruke Hvis man skal bruke disse til en Android uten noe særlig problem om man vil.

Apple får en knepen seier med sine ørepropper over Samsung og Jaybird.

Terningkast: 5 (sterk)

Galaxy Buds sitter godt i ørene. Foto: Dennis Vareide

2. Samsung Galaxy Buds

Pris: 1272,-

Her får du mest for pengene, spesielt hvis du har en mobil fra Samsung. De ser bra ut og passer veldig godt i de fleste ører.

Terningkast: 5

2. Jaybird Vista True Wireless

Pris: 1890,-

Lydkvalitet på disse gjør opp for prislappen. Her er Jaybird Vista True Wireless best. De er lette å bruke, men knapper på siden i stedet for touch er ikke helt optimalt. Blir litt samme problem som JBL, men igjen så er disse lettere å trykke inn.

Terningkast: 5

4. JBL Reflective Flow

Pris: 1390,-

Disse har best batteritid av alle. Heftige 10 timer i bruk og man får 20 timer ekstra lading i etuiet.

I stedet for touch på siden, er det knapper man presser inn, som kan være ubehagelig, da det må presses relativt hardt som gir et vakuum i øret. Disse er store, og føles ikke spesielt gode i øret. Lyden er OK.