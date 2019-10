– Her har vi forskjellige ferske laksestykker, sier en ivrig butikkansatt til TV 2.

I underetasjen på et kjøpesenter på størrelse med en liten norsk by, finner vi gourmetbutikken Olè. Mastodonter av matproduserende land forer sultne kinesere fra butikkhyllene.

Pasta fra Italia, Kobe-biff fra Japan ... og fisk fra Norge. I ferskvaredisken viser de stolt frem et lite stykke av gamlelandet.

– Det er veldig populært, sier en annen butikkansatt på kinesisk, og peker på ferske laksestykker.

Torsketunge

Norsk sjømat selger som aldri før i Kina. I frysedisken i gourmet-butikken viser de TV 2 et utvalg av norsk laks, torsk og ørret. De har også laget brosjyrer med norske fiskeoppskrifter skrevet på kinesisk.

– Hvordan tilbereder man best torsketunge?, vil gjerne en av butikksjefene vite.

Qingdao: Norsk fisk i frysedisk.

TV 2s utsendte må pliktskyldig innrømme mangel på kokkeferdigheter, men bedyrer at vi tror den pleier å kokes.

– All time high!

Norsk lakseimport til Kina har nesten doblet seg det siste året, og har nå en verdi på over 1,3 milliarder kroner. Det er en økning på over 90 prosent, ifølge ferske tall fra Sjømatrådet.

Sammenlignet med samme tid i fjor har den totale sjømateksportverdien økt med 41 prosent. Og mer skal det bli, ifølge fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik, som i dag ankom Kina for å promotere norsk sjømat ytterligere.

BIG IN CHINA: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) har ambisiøse mål for sjømateksport.

– Det går veldig bra. Vi setter nye rekorder. Vi har mer enn 90 prosent økning bare på laks til Kina i år mot i fjor, samt økning på over 40 prosent totalt på sjømat, så det ligger ann til «all time high,» sier fiskeri- og matminister, Harald Tom Nesvik (Frp) til TV 2

De neste dagene skal Nesvik ha møter med kinesiske myndigheter og delta på China Fisheries & Seafood Expo, som er en av verdens største sjømatmesser. Her skal han blant annet møte kinesiske importører og norske eksporterer for å promotere et produkt som stadig blir mer populært i Kina.

Håper på frihandelsavtale

Så langt i år har Norge eksportert over 112 000 tonn sjømat til Kina til en verdi på over 3,6 milliarder kroner.

Norway/China Seefood Summit: Harald Tom Nesvik åpner konferansen.

Dersom Norge og Kina snart blir enige om en frihandelsavtale tror Nesvik på enda flere salgsrekorder mot Kina i årene fremover.

– Det er vanskelig å sette et tallfestet mål. Det viktigste for meg er å få til en god frihandelsavtale på sikt. Fordi da vil vi kunne ekspotere våre varer med en helt annen tollsats enn det vi kan gjøre i dag, sier Nesvik til TV 2.

– Vi skal øke enda mer mot Kina. Det er et godt marked, det er et betydelig marked, der det er stor etterspørsel. De er kresne og de er villige til å betale for kvalitet, sier Harald Tom Nesvik til TV 2.