Nå tør Real Sociedad-fansen å drømme om Champions League igjen

For å klare det på nytt, må klubben ende blant ligaens fire beste lag.

– Å komme seg til Champions League er veldig tøft, men det er ikke umulig. Barcelona, Atlético and Real Madrid vil nok kjempe om de tre øverste plasseringene, men fortsetter Sociedad å prestere som de har gjort, kan de fort kjempe om fjerdeplassen med Sevilla og utyntte at Valencia sliter litt om dagen. Med en perfekt sesong tror jeg «La Real» kan ta en Champions League-plass, sier journalist Borja Santa.

Sist gang Real Sociedad endte på pallen i La Liga var for øvrig i 2002-sesongen. Da spilte Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme for klubben. Kvarme & Co. ledet lenge tabellen, men seriemesterskapet røk med to poengs margin til Real Madrid.

Nå mener uansett TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague har kommet dithen at det vil være en nedtur om sesongen ikke ender med en Europa-billett.

– Jeg tror de håper å kjempe om fjerdeplassen, men det vil i alle fall være en skuffelse om de ikke klarer topp seks, sier han.

Mener fortsatt Ødegaard må bevise i visse kamper

I går fortalte Balague at han mener nordmannen Martin Ødegaard var en av puslebrikkene Real Sociedad manglet for å ta det siste lille steget.

Borja Santa i Mundo Deportivo er langt på vei enig.

– Det at Martin Ødegaard ble kåret til månedens spiller i september taler for seg selv med tanke på betydningen han har hatt for «La Real». Hvert eneste touch han tar gir mening, og han har også gitt laget mer tempo, sier Santa.

Samtidig er han klar på enkelte fortsatt mener Ødegaard har til gode å overbevise på et par områder.

– Han har forsvunnet litt ut av spillet i kamper mot lag som Athletic og Sevilla, gode lag som har mange fysiske spillere sentralt i banen. Der har han en utfordring. Men igjen: Når han har funnet plass i banen til å spille sitt spill, så har magiske ting skjedd, sier Borja Santa.