Zlatan Ibrahimovic har nylig avsluttet sesongen for LA Galaxy, og kontrakten med klubben går ut ved årsskiftet. Om 38-åringen fortsetter karrieren er usikkert, men nå kommer han altså med et utsagn som kan tyde på et mulig klubbskifte.

Expressen skriver at det tidligere er blitt spekulert i om svensken fortsetter karrieren i italiensk fotball, deriblant er Napoli blitt nevnt.

I følge Expressen, har 38-åringen flere ganger tidligere kommet med lignende mystiske beskjeder, men da har de handlet om reklameoppdrag.

Tirsdag ble det også kjent at Zlatan Ibrahimovic ikke uventet havnet på årets lag i MLS.

PÅ FLYTTEFOT?: Zlatan hinter om mulig klubbskifte i video. Skjermdump Instagram,

Den aldrende spissveteranen er fortsatt noe av det best trente du finner innen fotballen, og i årets sesong bidro han med 30 mål og sju assists på 29 kamper.

I sluttspillet tapte Zlatan og Los Angeles Galaxy for naboene Los Angeles FC. Da scoret han ett og bidro med én målgivende i 3-5-tapet.

Det er nok ikke utenkelig at penger spiller en rolle når Zlatan skal ta avgjørelsen om sin fotballframtid. Svensken nærmer seg 40 år med stormskritt.

Dette er årets MLS-lag (3-4-3):

Vito Mannone (Minnesota United) – Walker Zimmerman (Los Angeles FC), Miles Robinson (Atlanta United), Ike Opara (Minnesota United) – Alejandro Pozuelo (Toronto), Maxi Moralez (New York City), Carles Gil (New England), Eduard Atuesta (Los Angeles FC) – Carlos Vela (Los Angeles FC), Josef Martínez (Atlanta United), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy).

(©NTB/TV 2)