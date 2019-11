Denne jobben har kreft som yrkesskade

Terje Sørensen (58) begynte i det han kaller «verdens beste jobb» allerede i 1987. Da var han 27 år.

Det han ikke visste da, var at drømmejobben også skulle gjøre ham syk.

– Det var helt tilfeldig at jeg oppdaget det. En kollega fikk tarmkreft i 2009, og da ble jeg også litt bekymret og gikk til legen, forteller Terje til God morgen Norge.

Legen tok blodprøver og det viste seg at Terje hadde forhøyede verdier. I juni 2011 fikk han påvist prostatakreft.

– Det var ganske surrealistisk å få den beskjeden. Helt merkelig, forklarer Terje.

Har påvirket hverdagen

I oktober samme år ble han operert, men legene fikk ikke fjernet alt. Terje har fortsatt en svulst i kroppen som legene holder øye med. De vil ikke gjøre noe mer før den eventuelt sprer seg.

SYK AV JOBB: Jobben som brannmann har gitt Terje Sørensen kreft. Foto: Privat.

Da Terje fikk påvist kreft, måtte han slutte som operativ brannmann og ble branninspektør i stedet. Han legger ikke skjul på at sykdommen og operasjonen har hatt stor innvirkning på hverdagen.

– Hverdagen er blitt ganske annerledes. Jeg har dårligere livskvalitet. Jeg blir veldig trøtt og sliten, sliter med lekkasjer og ereksjonsproblemer.

Etter at 58-åringen ble bestefar, har det blitt enda viktigere å holde seg frisk.

– Du har lyst til å se de barnebarna vokse opp, forklarer Terje.

Brannmenn er mer utsatt

– Ifølge Kreftregisterets undersøkelse av 2579 brannkonstabler fra 1961 til 2005, utviklet hver fjerde kreft. Forekomsten er 20 prosent høyere enn ellers i befolkningen, forklarer lege Franck Sky til God morgen Norge.

Brannmenn har 28 prosent høyere risiko for å utvikle prostatakreft enn andre menn, i tillegg har de blant annet større sjanse for å få blod- og lymfekreft, nyrekreft, føflekkreft og kreft i tarmen.

Foreløpig vet man ikke hva den økte kreftrisikoen blant brannmenn skyldes, men Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) holder på med et prosjekt for å finne flere svar.

De fleste leger og forskere tror imidlertid at det har å gjøre med stoffene man eksponeres for i forbindelse med slukningsarbeidet.

– Man antar at brannrøyken i dag har blitt mer kompleks i sin sammensetning, da det delvis brukes andre materialer enn tidligere. For eksempel kan man anta at det er mer bruk av plastmaterialer og mye mer elektronikk i dagens boliger enn tidligere, utdyper Sky.

Hvorvidt kreft kan knyttes til skiftarbeid er foreløpig usikkert.