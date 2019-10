Rune (55) ble uskyldig dømt for trygdesvindel – satt i fengsel med drapsmenn

Mandag ble det kjent at reglene for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil siden 2012.

Det har ført til at minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, der 36 av dem er ubetingede fengselsdommer.

– Dette er en svært alvorlig sak. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, uttalte arbeidsminister Anniken Hauglie mandag.

Sonet med drapsmenn

En av dem som har blitt feilaktig dømt for trygdesvindel, er Rune Halseth (55), som er bosatt på Jessheim i Akershus.

Halseth ble i 2016 dømt til fem måneders ubetinget fengsel for trygdebedrageri for over 300.000 kroner, og sonet over fire måneder av dem.

– Jeg ble hentet hjemme, og kjørt til et sted hvor jeg var nesten en uke. Så ble jeg fraktet videre til Halden fengsel, hvor jeg satt på en egen lukket avdeling, forteller Halseth til TV 2.

Halden fengsel er et høysikkerhetsfengsel, hvor blant annet drapsmenn og sedelighetsforbrytere er innsatt.

– Var du i kontakt med disse?

– Ja. Der jeg satt var det voldelige og narkodømte, sier Halseth.

– Føler deg som en kjeltring

I dommen mot 55-åringen heter det at «retten ikke kan se at det foreligger noen formildende omstendigheter i saken». Ifølge Halseth selv var det kapasitetsproblemer som var årsaken til at han havnet i Halden.

– Jeg satt veldig innelukket, og med mine psykiske problemer var det et mindre egnet sted. Jeg følte meg veldig alene, og tenkte «hva gjør jeg her?».

Halseth har fått beskjed fra sin advokat om at han er feilaktig dømt, og at NAV er i gang med å undersøke saken. Hans reaksjon på NAV-skandalen er at det er mange som bør skamme seg.

– Dommen gjorde at jeg ble trykket enda lenger ned enn der jeg allerede var. Samtidig som du går rundt og føler deg som en kjeltring uten grunn, fordi du egentlig hele tiden har visst at du ikke har gjort noe feil.

Betaler fortsatt på erstatningskravet

Bakgrunnen for dommen mot Halseth begynte med at han mottok arbeidsavklaringspenger, og i begynnelsen av 2012 fikk innvilget tillatelse til å reise to uker til Danmark.

– Det skjedde noe som gjorde at livet mitt raste sammen, og jeg ble anbefalt av NAV å starte på nytt. Jeg nevnte at jeg hadde venner i Danmark og kunne dra ned dit for å få en forandring i livssituasjonen.

I dommen fra Hedmarken tingrett står det at Halseth mente han muntlig fikk opplyst fra saksbehandleren at han kunne ringe NAV for å få forlenget dispensasjonen, dersom oppholdet i utlandet var bra for ham.