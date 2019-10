– Jeg har blitt mørbanket av systemet

Heidi Schjetne fra Askøy utenfor Bergen er en av dem som har fått føle NAV-skandalen på kroppen.

Hun er en av de 48 som har blitt feilaktig domfelt for trygdesvindel, fordi NAV siden 2012 har feiltolket sentrale trygderegler i forbindelse med reise eller opphold i andre land innenfor EU/EØS.

– Da jeg leste om skandalen i går, tenkte jeg først at «dette gjelder ikke meg». Jeg er ikke vant til å være så heldig at jeg tenkte det kunne være sjans for å få opphevet dommen min, sier Schjetne.

Nå viser det seg at NAV-saken også omfatter henne.

Derfor var hun uskyldig

Saken startet i desember 2012, da Schjetne flyttet til Spania med familien. Der bodde hun i to år, til desember 2014.

I denne perioden mottok Schjetne arbeidsavklaringspenger fra NAV, og leverte meldekortene sine fra adressen i Spania. Askøyværingen meldte ikke fra til NAV om flyttingen, og da det ble oppdaget at hun hadde mottatt penger mens hun var utenlands, startet problemene.

– Jeg bodde i Spania, mottok pengene og tenkte ikke noe mer over det. Jeg skjønner at det virker ille, sier hun.

Men her er kjernen i saken - siden Spania er et EU/EØS-land, hadde hun lov til å motta arbeidsavklaringspengene i perioden hun bodde i landet.

FEILAKTIG: Kvinnens advokat, Bjarte Aarlie sier hun aldri hadde trengt å melde fra til NAV om Spania-oppholdet siden dette er et EU/EØS-land. Foto: Marit Hommedal

– Dette er noe hun ikke trenger å melde fra om. Grunnen til at hun tilsto i saken, var at hun vedgikk å kanskje ikke ha meldt ifra på skikkelig vis, sier hennes advokat Bjarte Aarlie.

Han bekrefter nå at dommen i lys av NAV-skandalen er feilaktig.

– Helt forferdelig

I februar kom saken hennes opp i Bergen tingrett, og hun ble dømt til 40 dagers fengsel og prøvetid på to år.

I tillegg fikk hun krav om å betale tilbake de 340.000 kronene hun hadde fått utbetalt fra NAV.

– Hva tenker du om å få en slik dom?

– Det har vært helt forferdelig. Jeg er en oppegående dame med tre barn som har blitt bombardert med beskyldninger om at vi har gjort noe galt. Å få en slik dom var forferdelig krenkende og flaut, men det er noe jeg har vært nødt til å akseptere, sier hun.

Nå som dommen er bekreftet å være feilaktig, må saken opp igjen på nytt. Ifølge advokat Aarlie blir det som en formalitet å regne.