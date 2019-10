Farmen-Mathias (27) har fått påvist kreftgen

Farmen-seere har blitt vant til å se Mathias Scott Pascual (27) på skjermen med et stort smil om munnen.

Humørsprederen synger seg gjennom ukesoppdragene på Lundereid gård, men på hjemmebane i 2019 er det en annen hverdag.

Lille julaften for tre år siden fikk moren, Torunn Skar Pascual, beskjed om at hun hadde uhelbredelig eggstokkreft med spredning til bekken, buk og tarm.

– Jeg blir nok ikke kjempegammel, men vi må jo bare håpe at jeg er en av de som blir det. At jeg er en av de heldige. At ting dukker opp, og at det skjer noe med noen kurer som gjør at de kan forlenge livet mitt, sa hun nylig til God kveld Norge.

Nedslående beskjed

Tirsdag morgen gjestet Mathias og moren God morgen Norge. Til programleder Espen Fiveland forteller Torunn at det har vært stille på sykdomsfronten i et helt år.

Fredag fikk hun derimot en ny, nedslående beskjed.

– Legen ringte meg på fredag. Jeg har akkurat fått beskjed om at det har tilkommet noe nytt i magen min, så det er litt nedtur, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg har en jobb å gå til tre dager i uken, som er kjempeviktig. Så gjør jeg stort sett ting som alle andre. Jeg er med venninner og har det hyggelig, men det preger meg. Det sitter på skulderen min og hvisker meg i øret, på en måte.

Se hele intervjuet med Mathias og moren Torunn i videovinduet øverst i saken.

Mistet tanten til kreft

Mathias forteller at det var veldig tøft i starten, men at de kom seg gjennom julen. På samme tidspunkt som Torunn fikk kreftdiagnosen, var også Mathias' tante kreftsyk. Kort tid senere gikk hun bort.

Han forteller at det har vært vanskelig med to rollefigurer som begge har slitt med sykdom.

– Det er tøft. Veldig tøft. Vi har visst at det kommer til å starte opp igjen, men det er et sjokk når man først står i det. For det har jo stått stille, sier Mathias.

27-åringen fra Bærum hyller moren Torunn for livskraften og positiviteten hun har, tross den alvorlige diagnosen.

– Når man har den holdningen og ser lyst på fremtiden, så tror jeg det har masse å si for både mamma og familien, konstaterer han.

Bærer samme kreft-gen

Selv har også Farmen-deltakeren fått påvist at han er bærer av det samme kreft-genet. Han forklarer at det ikke betyr at han nødvendigvis kommer til å få kreft, men at sjansen er større som bærer av genet.