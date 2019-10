– Jeg våger ikke å tro at det er sant. At jeg er blant de som er blitt dømt på feilaktig grunnlag. Jeg har forsøkt å få opplysningene dere kommer med bekreftet av NAV, men kommer ikke fram på telefon, forteller den 37 år gamle tobarnsmoren til TV 2.

Hun ønsker på nåværende tidspunkt ikke å fortelle sin historie med fullt navn.

Sykemeldt, men dro på ferie

Midt i 20-årene flyttet kvinnen til Oslo og var i arbeid der.

En senebetennelse gjorde at hun ble sykemeldt, og hun reiste i denne perioden på flere turer til utlandet.

– Jeg trodde ikke at jeg gjorde noe galt, og var flere ganger i muntlig kontakt med NAV for å forhøre meg om dette. Ja, selv før småturer til Sverige varslet jeg. Så fikk jeg en beskjed om at jeg ikke trengte å varsle ved feriereiser, og sluttet med det. Jeg mener at jeg opptrådte 100 prosent korrekt, forteller hun.

I 2015 fikk Tromsø-kvinnen et brev fra NAV der det framkom at hun hadde gitt ufullstendige opplysninger, og på den måte hadde forledet NAV til å utbetale henne over 400 000 kroner i attførings- og arbeidsavklaringspenger.

I et svarbrev viste hun til muntlige samtaler med NAV, men dette ble avvist.

Hadde ingenting å skjule

– Jeg tenkte ikke i min villeste fantasi at jeg skulle be om å få ting skriftlig, men da jeg ble innkalt til politiavhør forstå jeg alvoret.

Der ble kvinnen forelagt en oversikt over hvor hun hadde vært på ferie, på hvilke tidspunkt og når hun hadde sendt elektroniske meldinger til NAV.

– Jeg bekreftet alt, nektet ikke for noe. Jeg hadde ingenting å skjule. Politiet anbefalte meg å gå for tilståelsesdom og håpe på mildest mulig straff. Muligheten for å vinne fram i en rettssak ble beskrevet som svært små, sier hun.

På forvinteren i 2015 møtte hun til rettsmøte i Nord-Troms tingrett.

– En skrekkelig affære. Så flaut og ydmykende. Jeg hadde alltid følt meg som en lovlydig borger, og følte det som grovt urettferdig at jeg var kommet i en slik situasjon. Det har jeg ment hele tiden, og det mener jeg fortsatt. Nå kan det se ut som om jeg kan få en bekreftelse på det, sier hun til TV 2.

Dømt til fengsel i 100 dager

Rettsmøtet varte i mindre enn en time, og hun ble dømt til fengsel i 100 dager. Av dette ble 82 dager gjort betinget av hensyn til hennes omsorgsansvar. 18 dager ble sonet i eget hjem med fotlenke. Hun ble også dømt til å tilbakebetale omkring 150 000 kroner.

Ved straffeutmålingen tok retten hensyn til at saken var gammel, at det påstått straffbare forhold hadde skjedd i perioden 2010-2012, og at anmeldelsen kom først i januar 2015.

37-åringen vet ikke om hun skal våge å tro på opplysningene fra TV 2 om at det er informasjon fra domstolene vi bringer videre til henne, og at hun er en av tre dømt i Nord-Troms tingrett som er urettmessig dømt.

– Jeg vet ikke om jeg våger å tro på det. Domstolen sier det var feil, men det var jo domstolen som dømte meg. Jeg har ikke greid å komme i kontakt med NAV, men håper selvsagt at det TV 2 forteller, er rett.