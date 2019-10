– Det var en fantastisk ramme for Fotball-Norge

Lillestrøms kaptein og superveteran Frode Kippe sier han aldri har opplevd lignende stemning på Åråsen i løpet av sin tid i klubben.

– Vi merket at det var ekstremt ladet stemning. Jeg tror ikke jeg har opplevd maken på Åråsen, så det var spesielt, sier Kippe.

– Jeg tror mange av spilleren synes det er ålreit. Vi følte sikkerheten var tatt hånd om, så jeg tror spillerne satt igjen med noe positivt. Det er litt utfordrende når det blir på den måten, men jeg tror spillerne synes det var artig. Men det er en grense som må settes et sted, uten at jeg tror vi kjente så mye på det. Spillerne hadde fokus på kampen, og jeg tror ingen føler seg truet, fortsetter LSK-kapteinen.

Han får støtte av lagkamerat Fredrik Krogstad:

– Jeg personlig synes det er fine rammer, men det er det å finne den balansegangen da. Det boblet kanskje litt over med raketter på banen, og de scenene etter kampen spesielt er ikke helt heldig. Men det er fint med sånne rammer i norsk fotball, mener midtbanespilleren.

– Vi følte oss ikke truet. Disse derbykampene trenger det. Jeg vil gjerne ha flere slike kamper, men det må ikke renne over. Man må ta tak i finlandshettene så man ikke kan gjemme seg, men jeg liker pyro.

– Det er en grunnpilar i supporterkultur

Talsperson for Klanen Erling Rostvåg mener bluss er en viktig del av tribunekulturen.

– For supportergrupperinger over hele landet er bluss en viktig stemningsskaper. Det setter rammer, det blir fine bilder av det, og det er mye kreativt man kan gjøre med det, også i kombinasjon med andre elementer på tribunen. Det er en grunnpilar i supporter- og ultraskultur, sier Rostvåg.

Han er klar på at noen supportergrupperinger gikk for langt på Åråsen lørdag, og at noen supportergrupperinger har brutt enigheten mellom supporterne og klubben.

– Det er viktig for meg å understreke at vi ikke er imot bruk av fyrverkeri på tribunen generelt, men det er det at det kastes på banen og maskering under hele kampen som er kjernen i problemet, mener Rostvåg, som kaller supporterne som skjulte seg bak finlandshetter for «feige».

– Det er ikke per definisjon trygt med bluss, og det er ikke per definisjon trygt å kjøre bil, men det går an å gjøre det i former som minimerer risiko. Vi har blusset i mange år på mange måter, uten skader. Men det er klart at det som skjedde på lørdag var at de som ikke bryr seg om konsekvensene satte tonen. Da er det ikke trygt.

Rostvåg sier at Klanen ikke vil være med å betale en eventuell bot, da styret i supporterorganisasjonen ikke har vært aktive i planleggingen.