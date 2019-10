I podcasten «BabyBoom» snakker Jamina Iversen (31) og tidligere TV 2-programleder Samantha Skogrand (30) om nære og ærlige ting rundt det å være småbarnsmødre.

Deler private ting i podcasten

I 2018 ble de begge mødre og de snakker om barneoppdragelse, parforhold, sex før og etter fødsel og livet som mamma.

Det at kona Jamina deler private ting for det norske folk synes Stian Blipp er greit, han har selv vært svært åpen om småbarnslivet i sosiale medier etter han ble pappa til datteren Noelle for snart et år siden.

– Jeg har jo på en måte laget meg et lite glasshus der. Jeg er selv veldig åpen og det at hun preiker om oss der, det gjør meg ingenting. Jeg synes det er fint at hun deler det med andre som er i samme situasjon, sier Stian Blipp.

– Jeg hører ikke på selv

Jamina har tidligere fortalt i podkasten at Stian har imponert henne i rollen som pappa. Han bidrar ikke så mye med innholdet utenom at han selv blir omtalt fra tid til annen.

– Jeg hører ikke på selv. Jeg har hørt på noe, og snakket med noen som har lyttet så da stoler jeg på at det er ok. Jeg tror ikke det er bra at jeg blander meg inn i hva hun skal snakke om, jeg lar det gå sin gang, avslutter Stian til TV 2.