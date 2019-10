74-åring bøtelagt etter grisete kommentarer til unge kaféansatte

En 74 år gammel mann er ilagt bot på 8000 kroner etter å ha kommet med slibrige uttalelser til ansatte på kafeen Lille Persille i Lørenskog.

De ansatte ved kafeen, som ligger på Metro senter, opplevde 74-åringen som skremmende, sjikanerende og sårende.

Det skriver Romerikets Blad, som først omtalte saken.

Selv påstår 74-åringen at kommentarene hans var ment humoristisk. Derfor nekter han å betale boten.

31. oktober møter han i Nedre Romerike tingrett for å sjekke hvor grensene egentlig går for «plagsom atferd».

Han er tiltalt for å brutt straffelovens paragraf 266 – om skremmende eller plagsom opptreden.

– 8000 kroner er alt for mye penger for en pensjonist. Jeg går heller i fengsel. Der får jeg jo kost og losji i tillegg, sier 74-åringen til TV 2.

«Håper vaflene smaker like godt som du ville ha smakt»

Ifølge tiltalen skal han blant annet ha sagt dette til de unge, kvinnelige ansatte:

« Du kan ikke gå med slike stramme bukser, da får du sånne gamle griser som meg til å se på rumpa di »

» « Jeg håper vaflene smaker like godt som du ville ha smakt »

ANMELDTE: Det var daværende daglig leder på Lille Persille, Jeanette Otervik, som anmeldte pensjonisten. Foto: Privat

Selv mener pensjonisten at han har blitt misforstått.

– Jeg stod ved disken og sa at jeg var sulten, og at hvis jeg ikke fikk maten, så skulle jeg komme over disken og spise henne. Har folk ikke hørt om «Rødhette og ulven», spør han.

– Så du har ikke sagt at du håpet av vaflene smakte like godt som den ansatte?

– Jeg sa at jeg var sulten. Det er jo ikke ytringsfrihet i dette landet her. Bare se hvordan det gikk med Trond Giske, svarer han.

Han nekter for å ha sagt noe om den ansattes rumpe.

– At jeg skal ha kommentert rumpa, er det politiet som påstår, sier han.

Gråt på jobb

Det var daværende daglig leder på Lille Persille, Jeanette Otervik, som anmeldte 74-åringen.

– Det ble for drøyt. Han var gjest hos oss over lang tid, og kom med kommentarer som gjorde det utrivelig for de ansatte å være på jobb. Han kommenterte utseendet til flere av de unge ansatte. Ei av dem ville slutte å jobbe kveldsvakter på grunn av ham. En annen stod og gråt på bakrommet på grunn av kommentarene hans, sier Otervik til TV 2.