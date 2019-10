Ung mann ble lam – nå er de gamle vennene hans dømt til lange straffer

Den 6. oktober i 2017 var det bråk på Holmlia. To gjenger var i konflikt med hverandre.

Tidligere hadde begge gruppene tilhørt gjengen Young Bloods. Nå hadde de delt seg i to grupper etter flere interne stridigheter. Gamle venner hadde blitt fiender.

Den ene guttegjengen, som i politiet omtaler som «kurderfraksjonen», var i en leilighet i en blokk på Holmlia.

Utenfor boligblokka oppsto en uoverenstemmelse mellom to menn som står på hver sin side av gjengkrigen på Holmlia.

Det gjorde at fem personer fra «albanerfraksjonen» kom kjørende i en bil.

Det lå an til å bli en konfrontasjon mellom grupperingene.

I bilen satt en 23 år gammel mann som husker at han kom frem til boligblokka og at han ble angrepet av en mann i «kurderfraksjonen». Det neste han husker er lyden av et høyt smell og at han ligger på bakken uten å kjenne sin egen kropp.

Han hadde blitt truffet av et skudd i nakken. Kula satt fast. I dag er han lam fra brystet og ned, og det vil han være livet ut.

OFFERET: Her er den skuddskadde 23-åringen avbildet av et overvåkningskamera. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak der han ble domfelt for narkotikakriminalitet.

Snakker ikke med politiet

Ingen vet hvem som skjøt. De som anklages for skytingen i «kurderfraksjonen» har ikke ønsket å si stort, verken i politiavhør eller i retten.

Selv vennene til offeret har én etter én gått i avhør og svart «vet ikke» og «husker ikke» på mer eller mindre alle spørsmål de har blitt stilt.

Politiets viktigste vitne har vært det 23 år gamle skuddofferet. Noen uker etter skytingen kom flere av vennene hans på besøk til rehabiliteringssykehuset Sunnaas på Nesodden. Ikke lenge etterpå avga han forklaring til politiet.

Det har blitt spekulert i om gjenglederen i Young Bloods' «albanerfraksjon» betalte 23-åringen for å vitne mot fiendene i «kurderfraksjonen». Dette nekter gjenglederen for.

En lang og krevende etterforskning endte med at seks menn ble tiltalt. Ingen vet hvem som skjøt. Derfor er alle tiltalt for medvirkning til drapsforsøk. Ei heller Oslo tingrett har klart å slå fast hvem som løsnet skuddet.

Retten ser bort fra muligheten for at 23-åringen ble truffet av et vådeskudd.

Strenge straffer

I høst har saken blitt behandlet i Oslo tingrett. Samtlige seks tiltalte, som alle er i 20-årene, nekter straffskyld.

Aktor Andreas Schei ba om om fengsel i åtte år for fem av tiltalte, mens han krever seks års fengsel for sistemann.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei har ført rettssaken mot mennene som politiet mener er en del av gjengmiljøet i Oslo. Foto: NTB Scanpix

Tirsdag møtte de seks tiltalte menn opp i Oslo tingrett for å få dommen opplest.

Oslo tingrett mener at tre av de tiltalte løsnet skudd og at det ble siktet mot 23-åringens hode eller overkropp.