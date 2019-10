Mandag kom det fram at uriktig praktisering av trygderegler har ført til at minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Rundskriv

Under et intervju på Nyhetskanalen tirsdag morgen sier Lægreid at reglene kan ha blitt feiltolket helt siden 1990-tallet.

– Det jeg sitter med her, er et rundskriv som er tilgjengelig på Lovdata, hvor det refereres til et brev av 14. juni 2000 fra Sosial- og helsedepartementet, som den gang var ansvarlig departement, sier advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid.

– Her ble det påpekt at Trygdeetatens praktisering av regler om sykepenger under midlertidig opphold i andre EØS-land har vært for strenge i forhold til EØS-avtalen. Her står det at praksis i disse tilfellene må umiddelbart legges om.

– Dette brevet er fra 2000. Hva betyr dette i praksis?

– Det kan bety at det finnes saker tilbake til 1990-tallet, altså fra EØS-avtalen trådte i kraft, som har vært avgjort på feil måte.

MENER OMFANGET ER MYE STØRRE ENN DET SOM ER KJENT: Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid. Foto: TV 2

Mørketall

Lægreid mener derfor det ikke er riktig å si at problemet oppsto i forbindelse med den nye forordningen fra 2012.

– Antakelig så er det også noen problemer knyttet til den gamle forordningen som gjaldt i 18 år fra 1994 til 2012, konkluderer han.

– Hvis dette stemmer, hva kan vi eventuelt si om omfanget av denne saken? Det vil være snakk om store mørketall?

– Ja, det gjør vi sikkert. Disse straffesakene er ille nok i seg selv. Det som på noen måter er enda verre, er at det antakelig er tusenvis av mennesker som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra Nav og som ikke er blitt anmeldt eller straffet for det. De har likevel havnet i et ganske stort økonomisk uføre på grunn av dette og det er vel så ille for de det gjelder.

– Hvor mange mennesker kan vi snakke om her?

– Tallet 2400 er antydet av NAV-direktøren. Det tallet er ganske sikkert altfor lavt, sier Lægreid.