Slik klarte Aud (88) og familien å lure svindel-håndverkerne

De øvrige bordene skulle koste 2000 kroner per stykk, og de var da oppe i 120 bord. Med ett var prisen oppe i 300.000 kroner.

– Altså, han pratet meg trill rundt! Jeg ville bare.... slutte! Men da jeg fortalte at angrefristen er 14 dager, sa han: «Men vi har jo begynt!»

Ville dra i banken og ta ut 150.000

Det skulle ikke bli lett å avslutte arbeidet.

– Da han hadde tatt av mange bord, så sier han at han sliter økonomisk og om han kunne få 150.000 kroner i forskudd. Det hadde det ikke vært snakk om. Han hadde sagt at han presenterte et seriøst firma og at ingenting skulle betales før jobben var gjort. Jeg ble helt overrumplet da han påsto at vi skulle gå i banken og ta ut 150.000, forteller Aud.

Nå har den 88-årige enken fått nok. Hun varsler sønnen Øyvind, som tar affære. Han jager arbeiderne på dør og sier at jobben må stanses.

TUNGT: Øyvind Nyberg synes det er trist at hans gamle mor ble forsøkt svindlet. Foto: TV 2.

Dagen etter er TV 2 hjelper deg på besøk. Da er arbeiderne borte.

Ekspert: – Ikke betal

Med oss er en ekspert for å vurdere kvaliteten på arbeidet som er gjort.

Lars Mamen er utdannet tømrer og har vært i bygningsbransjen i 30 år. Nå leder han Fair Play Bygg Oslo, et samarbeid mellom arbeidsgivere og fagforeninger for å komme kriminelle i byggebransjen til livs.

Han kan raskt konstatere at Aud har blitt lurt. På baksiden av huset legger han blant annet merke til vinduskarmene.

– Her er det malt oppå maling som flasser fra før. Det duger ikke. Det sitter ikke når du maler oppå løs maling!

De såkalte håndverkerne har revet store mengder panel av veggene. Riktignok var noen av panelbordene råtne, men store deler av rivingen var unødvendig.

– Du har blitt lurt. Han har gått bevisst på deg fordi du er gammel. Han har solgt deg noe du ikke har behov for. Dette er ikke måten å selge håndverkertjenester på, sier Mamen til Aud og legger til:

– Jeg ville avsluttet kontrakten og fått tak i en seriøs håndverker som kan faget sitt for å rette opp skadene. Du har vært uheldig, og kanskje litt naiv. Men det er selgeren som er en kjeltring her, og han har utnyttet deg. Jeg ville ikke betalt denne regningen.

Politiet kommer i skuddsikre vester

Mens Aud og sønnen viser eksperten rundt, ankommer to biler på forsiden av huset. Det er syv personer iført skuddsikre vester som tar seg inn i hagen til den eldre kvinnen.

– Vi kommer fra A-krimsenteret i Oslo og Akershus, forklarer en politimann.

I tillegg til to politimenn, er det representanter fra Skatt Øst, Tollvesenet og Arbeidstilsynet.

– Vi er her fordi det kom inn et tips til Arbeidstilsynet om at det er personer som muligens utnytter eldre mennesker til å utføre arbeid. Og vi vet ikke hvor de er. Vi må enten komme over dem ved tips, eller treffe dem tilfeldig. Det er problemet, sier politimannen Kenneth Henriksen til TV 2.

Det viser seg at det er en nabo av Aud som har reagert på håndverkernes fremgangsmåte, og tipset A-krimsenteret.

Legger felle for håndverkerne

Mens representantene fra A-krimsenteret inspiserer boligen til Aud, får Øyvind Nyberg kontakt med arbeiderne. Han ber dem komme tilbake for å hente utstyret sitt. Svaret er at de kommer innen en halv time.

TV 2 Hjelper deg sitt team blir bedt om å komme seg i skjul snarest mulig.

Aud sin sønn og politiet har nemlig lagt en felle:

Når arbeiderne kommer tilbake, skal politiet stå klare til å pågripe dem.

Vi kjører reportasjebilen inn i en annen oppkjørsel. Fra bilvinduet har vi både politifolkene og Aud Nyberg sin adresse under oppsikt.

Klokken tikker, en time går.

Har arbeiderne sett politiet på adressen og aner hva som er i gjære? Aud følger med fra vinduet.

Etter halvannen time skjer det noe.

En sølvfarget liten varebil kjører inn foran Aud sitt hus.

To håndverkere hopper ut. De går inn i hagen hennes og henter stigen som ligger slengt på gresset.

Idet de to mennene plasserer stigen på taket av varebilen, går politiet til aksjon. Fra skjulestedene sine kommer de frem og anholder de to arbeiderne.

– Hva gjør du her, spør den ene politimannen.

Arbeideren later ikke til å forstå. Han har id-papirer som viser at han er rumensk. Politiet får kontakt med en tolk som kan hjelpe dem via telefon.

– Jeg er fra politiet. Hva gjør du her?

– Han skal hente stigen av han som ansetter han, sier mannen via tolken.

– Hvem sitt utstyr er dette?

Rumeneren oppgir et kallenavn.

– Hvem er det som har sendt deg hit for å hente stigen? Du vet hva han heter! Si navnet hans!

Rumeneren rister på skuldrene. Han nekter å oppgi navnet til sjefen.

Også den andre mannen trekker på skuldrene. Politiet stiller mange spørsmål, men de får ingen svar på hvem de to mennene jobber for.

Til slutt setter de håndjern på begge arbeiderne og plasserer dem i hver sin bil.

– Vi tar dem inn for en liten prat om oppholdsstatus og historikk. Og se om vi kan finne tilknytning til et selskap, sier politimannen før de kjører avgårde med de to arbeiderne.

Alene igjen i hagen står Aud og sønnen Øyvind med tårer i øyene.

– Det var veldig godt å se dem komme. Nå føler jeg at jeg kan slippe saken. Det har vært litt tungt dette, sier han.

Aud selv har gått inn for å hvile. Alt som har skjedd rett utenfor stuevinduet hennes har vært en stor påkjenning for 88–åringen.

Fortsetter jakten på bakmann (32)

De to arbeiderne blir avhørt. Etter kort tid blir de løslatt og har nå endret status til vitner.

Det er nå én mann som politiet er svært interessert i: Den 32 år gamle bakmannen som oppsøkte Aud og presset henne til å inngå kontrakten på 300.000 kroner. Han eier enkeltmannsforetaket.

TV 2 hjelper deg sitt team henger på når politiet skal pågripe bakmannen og ransake på boligadressen hans på Lørenskog.

Det viser seg at han ikke er hjemme, men de får tak i ham på telefon. Han sier at han er langt unna, og ønsker å utsette møtet med politiet.

– Du må faktisk møte oss nå. Du har bare ikke så mye valg. Enten så møter du opp og gjør en avtale med oss nå, eller så risikerer du faktisk å bli etterlyst, forteller politiet til bakmannen.

Han får to timer på seg til å møte opp på Lillestrøm politistasjon.

Men mannen dukker aldri opp. Det har nå gått syv uker siden han ringte på hjemme hos Aud.

TV 2 hjelper deg har forsøkt å nå eieren av enkeltmannsforetaket på telefonnummeret han brukte for å kommunisere med familien Nyberg, samt et annet nummer han har oppgitt i egenreklamen. Ingen av numrene er lenger i bruk. Vi har også sendt e-post til adressen han har oppgitt i flyeren, uten å få svar.

Vi har kommunisert med hans tidligere forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen i Advokatene Berg Ditlev-Simonsen AS, som ikke kan hjelpe oss å komme i kontakt med 32-åringen.

Politiet opplyser at saken fremdeles er under etterforskning, og mannen er siktet for skattesvik og avgiftsunndragelse.

32-åringen som lurte Aud er nå etterlyst av politiet.

– Vi har jobbet med å få tak i mistenkte. Vi er nå i dialog med han, og har fått signaler om at han vil møte i avhør. Det vil bli berammet et avhør i nærmeste framtid, sier avsnittsleder for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i Øst politidistrikt, Siw-Monica Eriksen til TV 2.

Oppussingen kostet egentlig 20.000 kr

Halvannen uke etter politiaksjonen, drar vi igjen tilbake til Aud på Fjellhamar.

I mellomtiden har sønnen Øyvind leid inn seriøse håndverkere for å rette opp feilene på huset. Det var hovedsaklig å få satt på på nye vindski før vinteren. Prisen kom på litt over 20.000 kroner.

På salongbordet i stua står en bukett duggfriske, gule roser. Dagen før fylte Aud år og hadde både familie og naboer på marsipankake.

Hun er lettet over å kunne legge saken bak seg, men er fremdeles preget. Selv om mannen som oppsøkte henne er etterlyst av politiet, klandrer hun seg selv for det som skjedde.

– Jeg orker nesten ikke å snakke om det. Jeg kan bare ikke begripe hvordan jeg kunne bli lurt. Jeg må bare gi det råd til andre: Vær forsiktig med hvem du åpner døra for. Det er veldig lett å bli lurt.

Organisert kriminalitet

Ingen har helt oversikt over hvor mange som blir lurt av useriøse håndverkere på denne måten.

– Her er det mørketall. Men vi har hatt flere saker hvor personer har blitt oppsøkt av useriøse håndverkere på døra. Vårt råd er å takke nei til slike tilbud. Vår erfaring er at disse aktørene ofte retter seg mot eldre, kvaliteten på arbeidet er dårlig og at sakene kan bli bedragerisaker. Det er viktig for oss at forbrukere ikke lar seg lokke av kun billig pris, sier Olav Norheim, leder for A-krimsenter Oslo og Akershus.

Olav Norheim, leder A-krimsenter Oslo og Akershus Foto: Foto: A-krimsenter Oslo og Akershus

De utfører daglige kontroller for å avdekke arbeidslivskriminalitet. I denne type saker opplever politiet skatteunndragelser, ulovlige arbeidere, brudd på lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping.

– Forstår du at det kan være fristende for huseiere å takke ja til håndverkere som står på døra – klare til innsats og lovnader om lave priser?

– Det er viktig at huseierne er bevisste på hva de støtter dersom de kjøper tjenester av disse useriøse håndverkerne. I flere av våre saker ser vi at lav pris er mulig på grunn av eksempelvis brudd på lønns- og arbeidsvilkår eller skatteunndragelse, sier Norheim.

Hvis kundene har vært kjent med at arbeidet gjøres svart, risikerer de også å bli stilt ansvarlig for eventuelle skatteunndragelser.

– Det er viktig å huske at et tilbud som er for godt til å være sant, også ofte er det, avslutter Olav Norheim.