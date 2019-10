I 15 år har politiet i den amerikanske delstaten North Carolina prøvd å få svar på hva som skjedde med Deborah Elaine Deans.

Nå har en Facebook-gruppe klart å løse mysteriet, skriver The Washington Post.

Det var i 2004 at den 29 år gamle firebarnsmoren Deborah plutselig forsvant.

Hun hadde nylig blitt løslatt fra fengsel etter å ha benyttet seg av falske sjekker.

Etter en opphetet diskusjon med svigerinnen Kimberly Hancock, som hun bodde sammen med, var hun som sunket i jorden.

Stjal barnebidrag

Det første året etter forsvinningen, utnyttet Kimberly Hancock situasjonen, og fikk utbetalt barnebidragene som var tiltenkt Deborah.

Da dette ble avslørt, endte Kimberly bak lås og slå. Dette var den andre gangen hun hadde blitt fengslet. Som 19-åring ble hun dømt for å ha skutt og drept faren sin.

Nå er Kimberly nok en gang satt i fengsel, etter at Facebook-gruppa Fighting Crimes News and Who's Wanted begynte å gå saken etter sømmene.

Fra smånips til mord

I Facebook-gruppa, som har over 60.000 medlemmer, blir det diskutert alt fra stjålet smånips til uoppklarte mord.

20. oktober ble brukerne oppfordret til å dele alt de visste om Deborah-saken, og alle ble lovet full anonymitet.

Ett av medlemmene sendte et tips til Facebook-sidens administrator, som sendte tipset videre til politiet.

Fire dager senere ble Kimberly pågrepet i campingvognen hun bor i, og ble siktet for drapet på svigerinnen.

– Jeg kan ikke si hva tipset var, men det var ganske detaljert, sier Facebook-administratoren til lokalkanalen WTVD ifølge People.

I en grunn grav like ved campingvognen ble levningene av Deborah funnet, og politiet takker Facebook-gruppen for at hun ble funnet.

Lange, vonde år

– Tipset viste seg å være svært presis og pålitelig, sa Nash County-sheriff Keith Stone til pressen etter funnet.

Deborahs mor takker også Facebook-gruppen. I et innlegg på siden har administratoren publisert en takk fra henne:

«Jeg er Deborah Elaine Deans mor. Takk. Små ord som dekker så mye. 15 år har gått på et øyeblikk når du snakker om et barn som begynner på skolen og så flytter ut for å gå på college. De 15 årene har blitt overskygget av en savnet, kjær person, og det var vært lange, lange år. Selv om vi alle håpet, visste vi at vi aldri kom til å se henne smile igjen. TUSEN TAKK».

Det er foreløpig ikke kjent hva motivet for drapet var, eller hvorfor den anonyme tipseren ikke har snakket med politiet før nå.