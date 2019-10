Mannen avga to forklaringer til politiet før løslatelsen, skriver politiet i en pressemelding. Samtidig har politiet skjerpet siktelsen mot de to andre pågrepne.

– På bakgrunn av etterforskningen som ble gjort i går ble mistankegrunnlaget mot en av de siktede vesentlig svekket, skriver politiet.

Det dreier seg om personen som ble pågrepet sist.

– For de to øvrige pågrepne er siktelsen nå endret til forsettlig drap eller medvirkning til dette, opplyser politiet.

Bakgrunnen for at siktelsen er endret er blant annet den foreløpige obduksjonsrapporten som politiet mottok søndag.

Den ene siktede ble avhør i helgen. Han nekter straffskyld. Politiet lyktes ikke i å avhøre den andre mannen, da han måtte avbryte avhøret av helsemessige årsaker.

Mannen som er siktet for drap ble pågrepet på stedet. Politiet vil tirsdag ikke si noe mer om foranledningen til voldhendelsen, eller hva slags skader kvinnen ble påført.

– Det er gjort en rekke beslag i saken, men dette vil vi ikke gå inn på nå, sier etterforskningsleder Hans Vang til TV 2.

De to vil fremstilles for fengsling tirsdag klokken 10.00 og 11.00 i Sør-Trøndelag tingrett.

Politiet rykket ut til en privat adresse på Lademoen i Trondheim klokken 11.27 søndag.

Der fant de en kvinne i 30-årene med alvorlige skader. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for behandling, men livet sto ikke til å redde.

Tre menn ble siktet i saken, to for kroppskade med døden til følge, og en ble pågrepet søndag ettermiddag. Alle tre omtales som kjenninger av politiet.

Politiet kan ikke utelukke at flere er involvert.

De to mennene som nå er siktet for drap er født i 1973 og 1981, og politiet er kjent med at det er relasjoner mellom noen av de involverte. De to var i leiligheten sammen med kvinnen.