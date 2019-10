Den tidligere Tottenham-manageren var studiogjest under Premier League-runden i starten av måneden. Det melder Mirror.

Etter sendingen fikk ikke Redknapp ut hele ørepluggen, og andre ansatte forsøkte å få den ut med tang før han ble sendt til det nærmeste sykehuset.

– Jeg skulle ta ut ørepluggen, men en bit brakk av og satt fast i øret mitt. Etterhvert som de andre gutta forsøkte å få den ut, ble den bare dyttet lenger inn, sier Redknapp.

Etter et vellykket sykehusbesøk, var ekspertgjesten tilbake i sendingen.

Dette er ikke første gang 72-åringen har fått denne type skade. Under programmet "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here" satte en gresshoppe seg fast i øret hans.

Ulykkesfuglen startet spillerkarrieren sin i West Ham i 1965 hvor han spilte 149 kamper for klubben. Han har vært manager for flere klubber siden 1984, men fikk sparken fra Birmingham City i 2017.