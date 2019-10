Veien er stengt, og nødetatene er på stedet.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over skadeomfanget, men én person har omkommet, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til TV 2.

Han forteller at det er ting som tyder på at det var tre biler som var involvert i ulykken, men at skadestedet foreløpig er uoversiktlig.

Hoft opplyser at det dreier seg om en møteulykke. Totalt tre personer var involvert, og to er kjørt til sykehus for sjekk. De skal ikke ha alvorlige skader.

– Men årsaken til ulykken må vi komme tilbake til. Vi jobber fortsatt på stedet, sier Hoft.

