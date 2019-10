Manchester Uniteds Jesse Lingards lanserte i fjor sin egen kleskolleksjon «JLingz», og fikk hjelp av fotballstjerner som Marcus Rashford, Paul Pogba og Raheem Sterling i lanseringen av sitt eget klesmerke.

Logoen på klærne er basert på Lingards målfeiringer, og han har selv vært med på og designet t-skjortene, hattene og hettegenserne som han selger via sin webbutikk og i utvalgte butikker.

Men så langt har Jesse Lingards klesmerke ikke blitt den suksessen fotballprofilen trolig hadde håpet på, rapporterer The Daily Mirror.

For regnskapet viser at firmaet foreløpig går med et underskudd på 211.688 pund, eller rundt 2,64 millioner kroner. Grunnen til underskuddet skal være gjeld til ulike investorer, opplyser The Mirror.

INGEN SUKSESS: Foreløpig går salget trått for Jesse Lingards klesmerke. Foto: jzlings

Jesse Lingard, som kom inn som innbytter i Manchester Uniteds 3-1-seier mot Norwich, har fått mye kritikk for å ha brukt for mye tid på utviklingen av sitt eget klesmerke.

Manchester United-legenden Gary Neville likte dårlig at Lingard valgte å lansere sin kleskolleksjon like før Liverpool-kampen forrige sesong.

– Jeg har ingen problemer med at han lanserer sine egne klær, men før Liverpool på bortebane, den største kampen for sesongen, da lanserer du ikke ditt eget klesmerke, uttalte Neville til Sky Sports.

I sommer rapporterte engelske medier at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær hadde oppfordret Lingard til å fokusere på fotballen, fremfor å bruke tiden på moteklær.