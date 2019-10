Bodø/Glimt fikk med seg ett poeng i 1-1-kampen borte mot Brann mandag kveld. Det er to for lite, mente Glimt-trener Kjetil Knutsen etter at laget fikk et annullert mål i sluttminuttene.

Bodøværingenes kreative midtbanespiller, Håkon Evjen, var like skuffet etter uavgjortresultatet som gjør at Glimt ligger seks poeng bak serieleder Molde.

– Det er utrolig skuffende. Dette var sjansen vår til å ta innpå poeng, vise at vi kan være i toppen og avslutte med stil. Men når det dømmes forsiktig, og det blir sånn, så er det en nedtur. Selvfølgelig kan dommere og spillere gjøre feil, sånn er spillet, sier han til TV 2.

– Jeg mener vi får med oss mindre enn det vi burde hatt, og det er veldig bittert, sier 19-åringen.

Etter de fire gjenstående kampene mot Haugesund, Rosenborg, Kristiansund og Molde, venter en helt ny hverdag for 19-åringen.

Da går turen til AZ Alkmaar hvor han blir lagkamerat med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Begge var i god form da AZ knuste PSV 4-0 søndag, der Svensson scoret og Midtsjø hadde en målgivende pasning.

– Ja, jeg fikk det med meg. Det er et utrolig sterkt lag, så etter sesongen gleder jeg meg til å komme bort og prøve å bli en del av gjengen. Men vi har fire kamper igjen her og det er det jeg tenker på nå, understreker Bodø/Glimt-spilleren.

AZ har åpnet sesongen bra i Nederland og ligger på andreplass på tabellen, seks poeng bak Ajax.

19-åringen fra Narvik tror han kan passe godt inn i AZ' spillestil.

– Vi får se, jeg synes jeg passer de fleste stiler. Vi må ha en måned for å bli vant med ting, så får vi se hvordan det første halvåret blir, om vi tar det litt rolig eller hva vi gjør. Det er ennå en stund til, så vi får se etter desember, sier Evjen til TV 2.