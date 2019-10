Carlsen i føringen tross «tabbetrekk»

NRKs Torstein Bae mente at Magnus Carlsen gjorde et sjeldent svakt trekk i mandagens andre parti, men Carlsen rodde seg uansett fint i land til remis tross at Bae kalte Carlsens trekk for en stor tabbe.

I det første partiet for kvelden briljerte Carlsen og vant, og dermed leder han med tre poeng (7,5 mot 4,5) foran tirsdagens avsluttende hurtig- og lynsjakk. Der kjempes det om åtte poeng i hurtigsjakk og fire poeng i lynsjakk.

Førstemann til 12 poeng går til finalen.

– Det hadde nok endt med remis uansett. Han var heller ikke veldig presset på tid, sa Caruana og mente at det ikke var snakk om noe tabbetrekk for Carlsens del.

– Det første partiet var bra. Det andre partiet var skikkelig dårlig. Det var mye jeg overså, sa Carlsen.

Heller ikke han mente at bondetrekket det var snakk om var noen tabbe.

– I motsetning til dere var jeg veldig fornøyd med bondetrekket. Du reduserer antall bønder, og det er slik man spiller godt forsvar, fastslo Carlsen.

I det første partiet var det andre boller. Carlsen i svart åpnet godt og tok ganske raskt initiativet på Henie Onstad-senteret.

– Dette er noe av det beste vi har sett i fischersjakk, sa NRKs Torstein Bae.

Carlsen utspilte sin ett år yngre konkurrent fra USA.

Etter 37 trekk var det over.

Det betydde at Carlsen var oppe i seks poeng mot Caruanas tre foran mandagens andre langsjakkparti.

– Jeg fikk en fin strategisk stilling som var veldig fordelaktig for meg, sa en neddempet Carlsen til NRK.

So opp i tet

I den andre semifinalen møttes Wesley So (USA) og Jan Nepomnijatsjtsji (Russland). Der var filipinskfødte So i særklasse bestemann med hvite brikker i mandagens første duell

– Endelig! sa So intervjuet med NRK.

Seieren ga ham tre poeng, og han ledet kampen med 6–3 foran mandagens siste oppgjør mot russeren Jan Nepomnijatsjtsji.

So er den dårligste rankede spilleren av de fire semifinalistene, og det vet han også selv.

– Jeg må spille enda bedre enn dette framover, sa So.

Og kanskje gjorde han nettopp det, for So var soleklart best i den mandagens andre kamp også. Dermed leder So med hele 9–3 foran tirsdagens hurtig- og lynsjakk. Først skal det kjempes om åtte poeng i hurtigsjakk, deretter er det fire poeng å hente i lynsjakk.