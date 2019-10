Det var litt over klokken 21 mandag at politiet fikk melding om at to vektere hadde identifisert det de mistenkte var to tyver ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Vekterne fulgte etter disse to personene fordi de mistenkte dem for forsøk på tyveri, og da vi kom til stedet viste det seg at iallefall en av vekterne var utsatt for vold, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen, til TV 2.

Politiet mistenker at det ble brukt både hammer og stålrør i voldshandlingen, i tillegg ble en vekter bitt.

– Vi pågrep en mann i slutten av 30-årene på stedet, mens den andre personen kom seg unna, sier han.

Politiet undersøker nå om det finnes videoovervåkning fra stedet, og jobber videre for å lokalisere den andre personen.