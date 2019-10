Vraker kunstgress – får millionstøtte

Nederlandsk toppfotball har gått til motangrep på kunstgressutbygging.

For ett år siden etablerte klubbene og ligaen et fond som årlig gir lag med naturgress over tre millioner kroner i driftsstøtte.

Toppklubben Waalwijk, der Frenkie de Jong var tilknyttet ungdomsakademiet, er blant klubbene som har fjernet kunstgressbaner og erstattet de med naturgress.

Nederlandsproff Fredrik Midtsjø, som spiller i AZ Alkmaar, applauderer tiltaket.

Fredrik Midtsjø ønsker flere naturgressbaner. Foto: Fredrik Hagen

– Det er vel noe som kanskje skulle ha blitt gjort i Eliteserien også.

Åpen for norsk kopi

Fotballpresident Terje Svendsen er åpen for at Norge kan få på plass en lignende ordning.

– Det er jo ligaforeningen og klubbene som har gått i bresjen for det og det finansieres gjennom klubbenes deltakelse i Europaligaspill. Vi tar gjerne dialogen med toppklubbene om det skal lages et samme type incitament i Norge.

– Kan det hende at NFF stiller midler til rådighet?

– Sammenlignet med Nederland, som er pådriver i Europa, har norsk fotball og toppfotball betydelige inntekter knyttet til medieavtalen. Uansett så vil det være et spleiselag og samarbeid dersom man skal gå i den retningen.

– Opplever du at norsk toppfotball har lyst til å gå tilbake til naturgress?

– Jeg opplever at enkelte klubber er veldig opptatt av det. Også er det andre klubber som er opptatt av det motsatte. Det er vanskelig å komme frem til en konsensus om hva som er veien videre. Vi er nødt til å ha med eliteserieklubbene i fellesskap dersom man skal etablere en løsning som dette.

Kritiske kapteiner

Kapteinene i tolv nederlandske topplag ba i 2017 om at forbundet skulle forby kamper på kunstgress.

Kapteinene pekte på "tekniske og taktiske konsekvenser" av at seks av 18-lag i Eredivisie spilte på kunstgress.

Dirk Kuyt var en av de som var aktive i en protest i regi av deres nasjonale fagforening, kjent som VVCS.

– Jeg vet med sikkerhet at nederlandsk fotball sakker akterut på grunn av kunstgress, uttalte Kuyt til ESPN.

– Internasjonal fotball spilles på gress

Rosenborg gikk forrige uke ut og advarte mot at Norsk toppfotball distanserer seg fra resten av Fotball-Europa med sin kunstgressutbygging.

Fotballpresident Terje Svendsen tror det er utopi å tenke at kunstgress-satsingen skal reverseres.

– For eksempel det å ha 100 prosent naturgress i Eliteserien – den tiden er nok passert, for jeg håper at vi i fremtidens Eliteserie har med lag fra hele landet.