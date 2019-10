– Det er så rått dette her, at jeg blir helt matt.

Det sier Elisabeth Thoresen fra Drammen. Organisasjonen hun leder, AAP-aksjonen, bistår NAV-brukere og arbeider for bedre veldferdsordninger.

Selv har hun lang erfaring både som bruker og ansatt i NAV.

Thoresen sukker tungt når hun leser en av de mange meldingene som har tikket inn på telefonen hennes i dag:

«Jeg måtte jo stadig tigge mine foreldre om penger.»

– Det er voksne mennesker altså.

Feilaktig dømt

Mandag kom nyheten om at minst 36 personer har blitt feilaktig idømt ubetinget fengsel i opptil åtte måneder på grunn av feil praktisering av trygderegler.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Personene det gjelder er de som etter 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, og som har søkt om å oppholde seg i EU/EØS og fått avslag. Det gjelder også de som har fått slike utbetalinger stoppet på grunn av opphold i EU/EØS, eller som har fått krav om tilbakebetaling på grunn av opphold i EU/EØS.

Opprørende

Dagen i dag har gjort Thoresen opprørt.

– Vi snakker ikke om enkelttilfeller her. Vi snakker om store grupper av mennesker som helle tiden blir rammet, igjen og igjen og igjen, sier hun.

Thoresen reagerer spesielt sterkt på behandlingen de rammede NAV-brukerne har fått.

– De er stemplet som kjeltringer og bedragere, og så er de ikke det likevel. Det holder ikke med en beklagelse. Alle som er blitt urettmessig behandlet må få en oppreisning og erstatning.

Thoresen er vant til å kritisere NAV-systemet, men trygdeskandalen som ble kjent i dag, har satt en ekstra støkk i henne.

– Dette som skjer nå, det er... ja, det tar vel helt kaka, sukker hun oppgitt.

Varslet

NAV fikk hele ni saker sendt tilbake fra Trygderetten i 2017 og 2018, der Trygderetten stilte spørsmålstegn ved NAVs tolkning av lovbestemmelsen.

Her trekkes de endringene som trådte i kraft i 2012 fram, og det stilles spørsmål ved NAVs praksis.

Dette ble ikke tatt til etterretning.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og vi har derfor vært klare i dag på at alle skal få sakene sine behandlet på nytt. Det er svært beklagelig, sier arbeidsminister Anniken Haugli (H).

Hun reagerer også på hvordan NAV ikke hørte på Trygderettens gjentatte henvendelser.

– Trygderetten har flere ganger sagt fra. Det vi har diskutert i dag er de sakene som har gått til domsstolene. Det vi har varslet nå er at vi skal ha en ekstern granskning av alle forhold for at en slik sak har kunnet rulle og gå i mange år ute at det er blitt avdekket, sier hun.