Sørloth stanget inn overtidsmål

București, Romania 20191014. Alexander Sørloth på treningen til landslaget i fotball på Arena Nationala før EM-kvalifiseringskampen mot Romania. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

Seks minutter på overtid raget Alexander Sørloth høyest og headet inn 2-2 for ett poeng for Trabzonspor borte for Basaksehir i Tyrkia mandag kveld.