Bamba tilbake etter bråket med lekker scoring

Før mandagens kamp mot Bodø/Glimt hadde Brann gått to kamper på eget gress uten å score.

I første omgang var både Gilbert Koomson og Veton Berisha farlige frempå. Tidlig i andre omgang fikk bergenserne endelig hull på byllen, en scoring signert Dauoda Bamba. Og det på lekkert vis.

Bråk

Ivorianeren mottok ballen på femmeteren, og vippet den opp til seg selv slik at han enkelt kunne nikke den i mål.

Nettkjenningen smakte garantert godt for Bamba, som ikke har spilt en kamp siden 25. august. Først på grunn av karantene for en albue på Simen Wangberg, så fordi han ble utestengt av Brann. Grunnen var det Brann-ledelsen anså som dårlige holdninger før og under hjemmekampen mot Molde i starten av oktober.

Lars Arne Nilsen synes det var kjekt å ha Bamba tilbake.

– Han har lært, tror jeg. Han jobber hardt i dag, spiller en god kamp og scorer mål. Det var kjekt, sier Brann-treneren til TV 2.

Spissen skal også ha havnet i klammeri med Veton Berisha etter en takling på treningsfeltet.

– Det er to gutter som sloss og kranglet litt. Det er gode gutter, og litt følelser som er ute og går. Det går fint, det. Det bekymrer oss mer at vi ikke får spillet til å sitte, men det var utfordrende i dag med det som skjedde, påpeker Nilsen, som fikk skader på både Berisha og Taijo Teniste.

TV 2s fotballekspert gir Bamba godkjent etter comeback-kampen.

– Målet er faktisk en meget godt prestasjon. Det touchet han tar som gjør at ballen ender opp på hodet, er veldig vanskelig å utføre, roser TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Feilaktig annullert Glimt-scoring

Men det var Bodø/Glimt som startet kampen best.

Bare ni minutter var gått da Ulrik Saltnes sendte dem i føringen. 26-åringen var først på Philip Zinckernagels pasning i feltet, og overlistet Håkon Opdal med en velplassert avslutning.

I andre omgang hadde gjestene flere store sjanser. Jens Petter Hauge satte ballen i mål med fem minutter igjen, men scoringen ble annullert for offside. Reprisene viste imidlertid at Glimt-unggutten var hårfint på riktig side, og at scoringen burde blitt stående. TV 2s ekspert frikjenner dommerteamet.

– Det ser ut som de blir snytt for seiersmålet, men det er så små marginer at det nesten er umulig for assistentdommer å se, påpeker Mathisen.

– Tror ikke det jeg ser

Kjetil Knutsen mener at laget hans hadde fortjent tre poeng, og rister på hodet av dommeravgjørelsen.