Politiet har vært på en adresse i Bamble siden klokken 12 mandag, skriver Porsgrunns Dagblad.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at politiet aksjonerte mot boligen etter å ha fått et tips.

– Vi gjorde et tilslag mot boligen i dag, og pågrep en mann i 70-årene uten dramatikk, sier Gunnerød.

Gunnerød sier at politiet foreløpig ikke har oversikt over hva slags type våpen som er funnet, eller om det var oppbevart ammunisjon sammen med dem.

– På bakgrunn av spor som ble funnet på stedet, valgte vi å be om bistand fra bombegruppa i Oslo. De er på vei mandag kveld, sier han.

Mannen som er pågrepet blir avhørt av politiet mandag. Han er ikke kjent fra politiet fra tidligere.

– Vi har ingen informasjon om at han er knyttet til noen form for kriminell virksomhet. Han er nok en person som er over snittet interessert i våpen og samler på dette, sier Gunnerød.

Politiet har vakthold på stedet fram til bombegruppen er på plass.