Tørkesommeren i fjor kostet bøndene og den norske staten flere milliarder kroner i tapte inntekter og avlingsskadeerstatninger.

I år blir det rekordavling.

Felleskjøpets prognoser for årets kornhøst viser at norske bønder i 2019 vil levere 1,3 millioner tonn korn.

Dette er 150.000 tonn mer enn i et normalår, og dobbelt så mye som etter tørkekrisen i fjor.

Og en stor andel av kornet holder bakekvalitet, det vil si at det kan brukes som menneskemat.

Faktisk vil to tredeler av norske brød inneholde norskprodusert mel denne vinteren. For femti år siden var det null prosent norskprodusert mel i brødet.

Teknikk, avl og klima

Årsaken til den kraftige økningen i norskandelen er delvis at bøndene har fått bedre metoder og utstyr, at det er utviklet mer robuste kornsorter for produksjon i Norge, samt at klimaet har blitt varmere.

– Vi er veldig fornøyd med både volumet og kvaliteten på kornet vi får levert i år. Særlig rundt Oslofjorden og i Trøndelag har vi sett svært gode avlinger, sier John Arne Ulvan, administrerende direktør i Felleskjøpet Agri.

I tillegg til å gi bedre selvforsyning på matkorn, gjør den flotte kornhøsten også kraftforet mer kortreist. Felleskjøpet kan bruke mer norsk råvare, og reduserer importen av utenlandsk korn.

– Er det mye blide bønder å se?

– Ja, det er mange flere blide bønder i år enn i fjor. De er dobbelt så blide i år, konstaterer Ulvan.

Dobbelt så mye som i fjor

TV 2 var med da landbruksminister Olaug Bollestad besøkte gårdbruker Svein Stubberud i Vestby. Han har drøyt 2000 mål korn, og kan bekrefte at dette har vært en god sesong.

– Dette ble et år som... ja, noe av det beste jeg har vært med på, sier Stubberud, som har drevet med korn i 35 år.

– Og i fjor var det aller verste?

– Det var absolutt det verste. I fjor hadde jeg 47 prosent av en fem års gjennomsnittsavling. I år ligger jeg 15-20 prosent over. Du får ikke noen bedre jobb enn å være kornbonde i et sånt år, sier Stubberud.

– Kanonbra og galegildt!

Landbruksminister Bollestad storkoste seg både på gården og under traktorturen på vei til Felleskjøpet med 15 tonn korn i hengeren.

– Dette er jo kanonbra! For det første er det jo galegildt å være med på. For det andre, så er dette så god produksjon at bare vi kjører ett lass her nå, så er det 30.000 bød oppi korga bak!

Selv om årets avling er blant de beste i historien, er det ikke ny rekord.

I de fenomenale kornårene 2004-2008 var norskandelen på matkorn oppe i 75 prosent.