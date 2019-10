Mandag kom nyheten om at NAV siden 2012 har feiltolket sentrale trygderegler i forbindelse med reise eller opphold i andre land innenfor EU/EØS.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

En foreløpig oversikt viser at omtrent 2400 personer kan ha fått tilbakebetalingskrav som kan være feil.

Minst 48 uriktige dommer har blitt avsagt, og minst 36 personer har blitt feilaktig fengslet som en direkte konsekvens.

23 domstoler

En liste TV 2 har fått tilsendt fra Domstoladministrasjonen viser at det er totalt 23 domstoler som har sviktet i disse sakene, og feilaktig dømt personer for trygdebedrageri.

Noen av disse har flere slike saker, mens andre kun har én. På lista finner man blant annet Høyesterett, Agder lagmannsrett og Oslo tingrett.

Se listen over domstoler i faktaboksen under.

I disse domstolene er det blitt avsagt feilaktig dom: Asker og Bærum tingrett



Bergen tingrett

Drammen tingrett

Follo tingrett

Fredrikstad tingrett

Halden tingrett

Hedmarken tingrett

Jæren tingrett

Kongsberg og Eiker tingrett

Kristiansand tingrett

Larvik tingrett

Nedre Telemark tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Rana tingrett

Salten tingrett

Sandefjord tingrett

Sunnmøre tingrett

Trondenes tingrett

Tønsberg tingrett

Øvre Romerike tingrett

Agder lagmannsrett

Høyesterett

– Svært alvorlig

Anniken Hauglie redegjorde for saken sammen med NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor mennesker urettmessig er anmeldt og fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hauglie vil be Stortinget om å få holde en redegjørelse om saken.

NAV vil gjennomgå alle relevante saker manuelt. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV.

Personene det gjelder er de som etter 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, og som har søkt om å oppholde seg i EU/EØS og fått avslag. Det gjelder også de som har fått slike utbetalinger stoppet på grunn av opphold i EU/EØS, eller som har fått krav om tilbakebetaling på grunn av opphold i EU/EØS.

– Store mørketall

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid mener mørketallene kan være store.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Disse 36 som er dømt representerer bare en andel av de som er blitt tiltalt, og de igjen representerer bare en andel av de som er blitt anmeldt. Disse igjen representerer kun en andel av de som har fått problemer med NAV på grunn av den uriktige praksisen, sier Lægreid til TV 2.

Arbeidsminister Anniken Hauglie sa på mandagens pressekonferanse at reglementet ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Men Lægreid sier at den gamle forordningen hadde tilsvarende regler.

– Dette må dreie seg om mange tusen personer. Antallet kan være enda større enn de 2400. Det har vært en praksis over mange år der NAV har oppfattet at denne forpliktelsen ikke gjelder at man har rett til å ta med seg ytelser, sier han.