Forrige uke kom sveitsiske Nathalie von Siebenthal med den overraskende beskjeden om at hun hadde bestemt seg for å legge opp.

Det til tross for at hun bare er 26 år, og har snust på pallen i distanserenn.

I hennes siste sesong gikk pilen riktignok nedover. Sveits' landslagstrener, Peter von Allmen, la skylden for de skuffende resultatene delvis på Therese Johaug.

– Johaugs retur til sporten har endret løpene veldig. Hun setter i gang et enormt tempo fra første meter. Det løpsopplegget som Johaug står for, og som påvirker hele feltet, passer ikke Nathalie, sa han til Dagbladet etter at von Siebenthal hadde lagt opp.

Nathalie von Siebenthals skuffende resultater forrige sesong gjorde noe med motivasjonen og gleden ved langrenn, sier treneren hennes til Dagbladet. Foto: Fabrice Coffrini

Frida Karlsson var blant dem som var nærmest å utfordre Johaug på tikilometeren og tremilen i VM i Seefeld. Hun synes det er synd at von Siebenthal har valgt å legge opp, men fnyser av den sveitsiske trenerens forklaring.

– Det synes jeg ikke er en unnskyldning. Alle er ute etter å utvikle seg og gå så fort man kan. Det spiller ingen rolle om man heter Nathalie, Therese eller Frida. Alle streber etter å gå så fort man kan. Det er ingen unnskyldning å skylde på noen andre, sier Karlsson, ifølge svenske SVT.

Johaug var i en egen klasse forrige sesong, og ble bare slått i ett distanserenn – av Stina Nilsson på tikilometer fellesstart i Québec på tampen av sesongen.

Søndag ble skistjernen konfrontert med von Allmens uttalelse av Aftonbladet.

– Det er trist å høre at hun har lagt opp. Men jeg må ha fokus på min trening og hvordan jeg skal gå fort, så får hun velge selv om hun vil satse eller ikke. Det er ikke noe jeg kan styre. Jeg kan ikke slutte å gå fort og trene mindre, for jeg er motivert, sa Johaug til den svenske avisen.

– Men det er veldig synd. Vi trenger å få med oss utøvere fra Sveits og andre land for å bevare langrenn, la hun til.