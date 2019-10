Det er spennende tider hos den franske bilgiganten PSA om dagen.

Her investeres det store summer i utvikling av nye, elektriske drivlinjer for samtlige merker; Peugeot, Opel, Citroën og DS. Sistnevnte kjøres frem som det mest eksklusive merket i familien.

Så langt har DS-salget hjemme i Norge vært beskjeden, men det kan det fort bli endringer på.

Like over nyttår kommer nemlig deres aller første helelektriske bil til landet. DS 3 Crossback E-tense heter den, og er en kompakt SUV/Crossover – som skal tilby «det lille ekstra». Nå har vi testet:

Hva er dette?

DS 3 Crossback E-tense bygger på samme plattform som Peugeot e-208 og Opel Corsa-e. Det betyr for eksempel at alle bilene har samme motor (100 kW) og batteripakke (50 kWt).

Måten DS 3 skiller seg ut fra de to andre, er først og fremst ved at dette er en crossover, eller premium-SUV i B-segmentet, som DS selv kaller den. I tillegg skal DS 3 E-tense tilby bedre opplevd kvalitet, samt fremstå hakket mer eksklusiv – sammenlignet med de andre modellene som lages på samme plattform.

DS 3 Crossback E-tense kommer til Norge på nyåret. Så langt har rundt 1.600 nordmenn reservert bilen.

Hvordan er den å kjøre?

Det er ingen tvil om at DS 3 E-tense er en komfortabel bil. Det understrekes av et nokså mykt oppsett på understellet, samtidig som støydempingen er god.

I førersetet finner vi oss også godt til rette, med fine justeringsmuligheter for sete og ratt.

DS ønsker å levere det lille ekstra, både på design og materialkvalitet.

DS 3 E-tense er utstyrt med tre ulike kjøreprogram: Eco, normal og sport. Det er først i sistnevnte du får servert 100 prosent power, og det merkes tydelig på gassresponsen.

Når sportsmodus er aktivert, oppleves bilen kvikk, spesielt opp til 80 km/t. Etter det dabber det litt av. Over i normal-modus leverer bilen 80 kW, som i dette tilfellet tilsvarer 80 prosent av maks effekt. Det holder strengt talt til normal kjøring.

Går du for Eco-modus, strupes det meste ned – for å sikre lengre rekkevidde. For eksempel får du redusert effekt fra klimaanlegget, toppfarten begrenses til 95 km/t og motoreffekten går ned til bare 60 kW.

Vi kjører stort sett i normalmodus – som nok de fleste kommer til å benytte seg av. Trenger du full effekt, gjøres det uansett enkelt via å trampe gasspedalen helt inn (kickdown).

Batteripakken er 50 kWt og rekkevidden oppgis til 320 kilometer, målt etter WLTP.

Går den bra?

Med 100 kW fordelt på drøyt 1.500 kg, er det ikke akkurat noen racer. 0-100 km/t er i mål på 9 sekunder, mens toppfarten er 150 km/t.

Mer interessant er det å snakke om rekkevidde. På DS 3 E-tense er den oppgitt til 320 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det er helt innafor, men heller ikke veldig imponerende.

Akkurat som hos Peugeot e-208, kan batteripakken på 50 kWt lades med hurtiglader, med opptil 100 kW effekt. Da lader du 0-80 prosent på 30 minutter, noe som slett ikke er dårlig.

Bilen har også en ombordlader på 11 kW for typisk hjemmelading. Da fullader du batteripakken på fem timer – dersom du har tilgang på 3-fas 230V.

Interiøret ser lekkert ut, men det er ikke alt som er like enkelt å betjene.

Hvordan er plassen?

DS 3 E-tense er en relativt kompakt bil, som måler 4,12 meter i lengderetning. Foran er det mer enn nok plass for to voksne, men i baksetet er det verre. Her blir det rett og slett i overkant trangt mellom knær og seterygg.

I bagasjerommet er det derimot romsligere. Det tar unna 350 liter når seteryggene er oppe, eller 1.050 når de legges ned.

Ettersom DS 3s plattform både skal passe bensin, diesel og elektriske drivlinjer, er det ikke gjort plass til lagring under panseret på E-tense. Her er det i stedet et motordeksel. Men som nevnt, bilen tar igjen litt av det i bagasjerommet. Her er det nemlig ingen batteripakke som stjeler plass.

Bagasjerommet på 350 liter er absolutt godkjent.

Finest utenpå eller inni?

For mange er nok designet bilens kanskje største styrke. Rett og slett fordi det er dette som skiller bilen mest ut fra PSA-konsernets to andre alternativer.

Og nettopp når det kommer til design, har DS utvilsomt klart å lage en elbil som skiller seg ut fra alle andre i klassen. På utsiden dominerer en litt Audi-inspirert grill, med smale lykter og vertikale LED-kjørelys.

Det er spesielt disse "knappene" vi ikke er like begeistret over.

Det er hekken vi liker best. Her er det ikke overdramatisert, men stramme og lekre linjer. Sett fra siden er vi litt usikre på oppstikkeren ved bakdørene. Det er langt fra bilens vakreste side, dessuten stjeler den også en del utsyn.

På innsiden ser vi med en gang at DS har valgt et annerledes designspråk. Interiøret er ryddig og stilrent å se på. Dessverre er det visse områder her inne som skuffer noe på opplevd kvalitet. For eksempel hovedknappene som styrer radio, navigasjon og media. Eller, det vil si, mangel på knapper.

Her er det kun en hard plastflate du trykker på, uten noen form for feedback. Det betyr i praksis at man må ta blikket fra veien hver gang man skal endre noe her. Vi synes også deler av infotainment-systemet er delvis knotete og lite intuitivt. For å endre temperatur i bilen, må du gjennom flere tastetrykk på skjermen. Her bør det i stedet være én fysisk knapp, eller bevegelse.

Utover dette er det hyggelig å være bak rattet i DS 3 E-tense. Setene er gode og komforten er generelt fin.

DS 3 Crossback E-Tense So Chic er innstegsmodellen, mens Grand Chic er toppmodellen. Her får du det meste av utstyr som Matrix LED lys, Head-Up display, Trådløs lading, nøkkelfri adgang, ryggekamera, 10,3 toms touchskjerm og aktiv filholder.

... og konklusjonen er?

DS 3 E-tense skal fremstå hakket mer eksklusiv enn konkurrentene. På design og kjørekomfort scorer bilen absolutt positivt her. Men dessverre er altså opplevelsen på innsiden ikke like gjennomført.

DS 3 Crossback E-tense Motor: Elektrisk.

Effekt: 100 kW/136 hk og 260 Nm.

Batteri: 50 kWt.

Rekkevidde: 320 km (WLTP)

Ombordlader: 11 kW (3-fas) / 7,4 kW (1-fas)

Hurtiglading: 100 kW

0-100 km/t: 9 sekunder.

Toppfart: 150 km/t

L -B -H: 4,12 - 1,80 - 1,53 m. Bagasjerom: 350/1.050 liter

Vekt: 1.525 kg.

Pris fra: 312.000 kr.

Da tenker vi spesielt på de nevnte «knappene» – for materialkvaliteten er god ellers.

Vår bil har i tillegg dashbord og tak trukket i alcantara skinn, som er en del av utstyrspakken Performance Line.

I Norge starter prisene på 312.000 kroner. Det er slett ingen upris for denne bilen. Her får du en crossover med relativt god rekkevidde, mulighet for hurtiglading og ikke minst en dose fransk design som helt sikkert begeistrer mange.

Det er tross alt rundt 1.600 som har reservert bilen, bare i Norge. Så gjenstår det å se hvor mange som faktisk undertegner kontrakt og kjøper bilen…

