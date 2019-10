KrF leverte et bunnsolid kommunevalg i Sokndal og ble det soleklart største partiet.

I den lille kommunen, helt sør i Rogaland, stemte hele 26,2 prosent av velgerne på partiet.

Etter litt frem og tilbake ble det i september klart at sensasjonen var et faktum. Listetopp Jonas Andersen Sayed blir ordfører i Sokndal.

Ingen andre har fått vervet i så ung alder.

HISTORISK: Denne kvelden ble minneverdig for Jonas Andersen Sayed. – Denne dagen kommer jeg aldri til å glemme, sa han fra talerstolen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Må klare å klippe noen snorer i ny og ne

Den historiske begivenheten fant sted i Sokndalshallen mandag kveld. Før møtet ble sparket i gang summet det spent i forsamlingen.

Funksjonærer måtte hente inn flere stoler på bakre rad, slik at alle fikk sitteplass.

Like etter klokken 18 overrakte avtroppende ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) kjedet til sin 25 år yngre arvtaker.

– Noen har visst funnet ut at jeg er tidenes yngste ordfører. Det er stas det – men det er også et tydelig signal fra Sokndals innbyggere, sa han da han snakket til kommunestyret for første gang i sin nye rolle.

Sokndals nye ordfører, som fylte 22 år 18. oktober, benyttet også muligheten til å dra en liten vits. Andersen Sayed har tydeligvis fått med seg at fotballkometen Erling Braut Haaland fra Bryne herjer i Europa.

– Hvis en 19 år gammel Jærbu kan bøtte inn mål i Champions League, så må vel en 22-åring fra Sokndal klare å klippe noen snorer i ny og ne, sa han lattermildt fra talerstolen.

Jobber for flomtunnel

TV 2 besøkte Sokndal og politikertalentet kort tid før valget.

Enkelte av kommunens velgere mente da at 21 år er i yngste laget for den store oppgaven. Andre sa de ville stemme på ham nettopp fordi de mente han ville være et friskt pust i lokalpolitikken.

– Jeg tror vi trenger en miks av unge og eldre i politikken, sa Andersen Sayed selv.

Det er spesielt én ting han lover å jobbe for. Sokndal er særdeles utsatt for flom, og på landsstyremøtet i fjor fikk han igjennom en resolusjon om økte bevillinger til NVE.

Den unge ordføreren lover nå at han vil legge press på sin egen regjering for å få på plass midler til en ny flomtunnel i kommunen.

Stortingspartienes yngste ordførere: Arbeiderpartiet: Bente Elin Lilleøkseth (22 år i 1997)

Født: 25. september 1974

Ordfører i Løten kommune

Høyre: Kåre Martin Kleppe (22 år i 2015)

Født 23. november 1992

Ordfører i Tysnes kommune

Fremskrittspartiet: Helge Andre Njåstad (23 år i 2003)

Født 5. juni 1980

Ordfører i Austevoll kommune

Senterpartiet: Trine Haug (30 år i 2015)

Født 17. august 1985

Ordfører i Frosta kommune

Venstre: Ukjent

Kristelig folkeparti: Jostein Eiane (31 år i 1999)

Født 24. september 1968

Ordfører i Rennesøy kommune

Rødt: Knut Henning Thygesen (54 år i 2007)

Født 7. april 1953

Ordfører i Risør kommune

Sosialistisk Venstreparti: Ukjent (Varaordfører May-Elin Imset var 22 år da hun i 2010 tok over som ordfører i Løten, mens den sittende ordføreren var ute i permisjon).

Miljøpartiet De Grønne: Ørjan Jensen (50 år i 2019)

Ordfører i Vardø kommune



Merk: Det finnes ingen offisiell statistikk over partienes yngste ordfører. Kartleggingen er basert på samtaler med KS, SSB, forskere og de ulike partiene.



Det finnes også kandidater ved høstens kommunevalg som er yngre enn 21 år.

Hyllet av Ropstad

Andersen Sayed har på tross av sin unge alder blitt lagt merke til. Blant dem som ikke har spart på superlativene i omtalen av 22-åringen, er partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg var ikke i nærheten av å stille som ordfører da jeg var 21. Han har et veldig stort talent, men først og fremst så er han en veldig bra mann, sa Ropstad til TV 2 før valget.

Han tror Sokndals nye ordfører kan nå langt i politikken dersom han går inn for det. Hovedpersonen selv sier han er mest opptatt av jobben han har foran seg her og nå.