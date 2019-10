Et bilde av fotballspilleren Mathias Zanka Jørgensen har skapt stor debatt i danske medier de siste dagene.

Zanka Jørgensen, som til daglig spiller for tyrkiske Fenerbahce, er sammen med sine lagkamerater avbildet iført en t-skjorte med skriften «Vatan Size Minnettar» før kampen mot Denizlispor 20. oktober.

«Vatan Size Minnettar» betyr ifølge danske B.T «Fedrelandet takker dere».

Ved teksten er det et bilde av en rød soldat som gjør honnør, og skal være en hyllest til Tyrkias krigføring i Tyrkia.

– Må gjøre som klubben befaler

I Danmark mener både politikere og eksperter at Mathias Zanka Jørgensen er blitt tvunget av klubben Fenerbahce til å komme med det politiske budskapet.

– Det er en stor beslutning, men så lenge han er der han er, så må han gjøre som klubben befaler. Så må han jo selv avgjøre om han vil spille for en klubb på slike vilkår. Det er jeg sikker på at at han vurderer, og jeg tror at han ser problemet med det, sier Folketingets formann for kulturutvalget, Bertel Haarder (V), til B.T.

Det her giver mig kvalme @mzanka . Jeg troede, at du var større end det her. Øv pic.twitter.com/gIeCWpJfPb — Tim (@inquam) 25. oktober 2019

Han får støtte fra Midtøsten-ekspert Allan Sørensen.

– Dersom Zanka tar avgjørelsen om å ikke bære t-skjorten, så kommer han i beste fall til å ende på benken, og hans karriere i klubben kan bli ødelagt. Derfor etterlyser jeg et europeisk organ som kan holde Tyrkia ansvarlig og gi dem sanksjoner for at de blander politikk og sport sammen på en slik måte, sier han.

Det danske fotballforbundet (DBU) kommenterte også Zanka-bildet mandag.

– Jeg kjenner Mathias Zankas verdier utmerket, og jeg opplever ikke at dette er en sak som handler om ham, den handler om Fenerbahce, uttaler kommunikasjonssjef Jakob Høyer til Politiken.

Fuldstændig vanvittig situation som Fenerbahce sætter spillerne i her! Illustration af hvordan man i 2019 kan tage 11 spillere som gidsel. Set ud fra Zanka’s POV, ville det politisk og etisk mest korrekte være at undlade, men havde sat ham i en dårlig situation med klubben. pic.twitter.com/bqNyNMkk6p — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) 26. oktober 2019

Inn i styret til Fenerbahce

I helgen ble det kjent at Tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdogan fikk plass i styret i den tyrkiske klubben Fenerbahce. Klubbpresident Ali Kocs uttalte følgende da nyheten ble kjent:

– Alle vet hvor mye president Erdogan elsker fotball. Alle vet også godt hvor mye han har hjulpet hele Tyrkia og den tyrkiske ligaen. Alle vet også hvor god Fenerbahce-mann han er.

TV 2 Sporten har tidligere omtalt Erdogans store fotballprosjekt i Tyrkia, Istanbul Başakşehir, som har Fredrik Gulbrandsen i troppen.

Ifølge Financial Times har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lykkes med å gjøre Istanbul Başakşehir til myndighetenes klubb, og en klubb som på mange måter fungerer som et propaganda-apparat for de styrende myndighetene.

– Populistiske ledere er alltid interessert i å påvirke folket, og hvis de kan, kontrollere alle sektorer som tiltrekker seg massene. Siden fotball er den desidert mest populære sporten i Tyrkia, så er det ikke overraskende at AKP og Erdogan ville involvere seg, opplyste Berk Esen, professor i internasjonale relasjoner ved Bilkent Universitetet i Ankara, overfor Financial Times.