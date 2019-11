– Er det en elbil dette, ja. Hvordan er det med rekkevidden? Kommer vi helt til fjells?

– Ja, det tipper jeg. Den skal klare 15 mil, og det er ikke mer enn rundt 11-12 mil opp til Bøseter, det bør gå fint!

Året er 2011, vi er ganske tidlig i Broom-historien. Nå er jeg på vei til Bøseter på Norefjell for å ha seminar. Ved siden av meg sitter prosjektlederen vår i TV 2, en særdeles hyggelig mann ved navn Ivar Steen Johnsen. Ivar har fint lite greie på bil, men har altså fått med seg at vi kjører elbil. Det er han som lurer på om vi kommer helt til fjells. Og det er jeg som uten å ha gjort den helt store researchen fastslår at det skal gå bra.

Bakker er ikke bra...

Det skal vise seg at jeg tar solid feil. Her er et lite referat fra det som nå venter:

Dette er første langturen min med i-MiEV og derfor kikker jeg ganske avslappet bort på måleren som viser hvor mange kilometer vi har igjen. Den faller overraskende kjapt, men jeg regner med at det skyldes at vi har hatt litt småkjøring i starten. Og ganske riktig: Det kommer seg etter hvert ute på motorveien, måleren går heldigvis litt riktig vei igjen.

Likevel er det liksom ikke nok. Det er mye stigning fra Lysaker og opp Sollihøgda og bakker er tydeligvis ikke bra for en elbil. Jeg er ekstremt forsiktig med gasspedalen, likevel forsvinner kilometrene vi har igjen skummelt fort.

God stemning i i-MiEV-en tilbake i 2011. Men snart skal prosjektleder Ivar (til venstre) og jeg skjønne at dette ikke går bra...

Veiarbeid og omkjøring

Og så er det bare strøm til 42 kilometer igjen – når vi i virkeligheten har igjen mye mer enn det. Nøyaktig hvor mye er jeg faktisk ikke sikker på. i-MiEV er utstyrt med en kombinert stereo/navigasjonsenhet fra Pioneer som er påfallende tungvint å bruke, de folkene som har utviklet dette har i alle fall ikke blitt headhuntet fra Apple!

For å gjøre en lang historie kort: Turen ender på Noresund, der en hyggelig kar med verksted forbarmer seg over Ivar og meg, og lar Mitsubishien få stå og lade seg til dagen etter. Heldigvis for oss var dette i elbilismens barndom, det var noe eksotisk med to karer som kom og ba pent om å få lade bilen. Forsøk det samme i dag, og du får neppe samme reaksjon.

Med i-MiEV plugget inn, hopper vi over i bilen til kollega Benny som den gangen kjørte stor diesel-SUV. Og han får oss trygt fram, helt opp til fjells.

Slik endte elbil-testen, les hele historien fra 2011 her:

Bilekspert Benny dukker opp bak oss, for anledningen også han i Mitsubishi. Det ble redningen på denne turen.

Holder fortsatt koken

Den gangen var altså i-MiEV en liten sensasjon. Den var ikke bare elektrisk, den var også en noenlunde fullverdig bil og skilte seg betydelig fra pioneerene Think og Buddy. Så ble da også Mitsubishien umiddelbart en stor suksess i Norge.

Daværende Mitsubishi-sjef Bernt Jessen var forresten sterkt delaktig i å få den til Norge. Den svært entusiastiske Jessen hadde stor tro på at det måtte være mulig å selge mye av i-MiEV i Norge. Og resten er historie.

Nå har det gått åtte år siden den gangen. Det er lenge i bil-sammenheng og normalt sett skulle den vært erstattet for lenge siden. Men det har ikke skjedd. i-MiEV og søstermodellene fra Peugeot og Citroën holder fortsatt koken, selv om det nå er like før det er slutt.

Hvordan fungerer så en ny i-MiEV i 2019? For å finne ut av det, har vi lagt hendene på ett stykk blått og svart eksemplar som til daglig er firmabil hos Mitsubishi. Fargen og formen har gitt den tilnavnet "blåbæret". Sånt kan vi like!

Stor elbil? Da skal du ta en titt på denne!

Formen er karakteristisk og ligner ikke så mye på noe annet som ruller på norske veier.

Cruisekontroll? Nei, ikke her

Bak rattet i i-MiEV er det ikke overraskende som å rykke et godt stykke bakover i tid. Bilen var enkel da den kom, det er den fortsatt. Her har det nemlig ikke skjedd veldig mye. Sittestillingen er noe for seg selv, overraskende høy, samtidig som setene nok passer best for mennesker som er maks 1,70 høye.

Førermiljø av den spartanske sorten.

Rattet er nettopp det, et ratt. Her er det ingen tegn til nymotens oppfinnelser som knapper og brytere på det i tillegg. Dashbordet er også enkelt, inntil det primitive. Men det fungerer og etter litt tilvenning kjennes det helt greit.

Utstyrsnivået er mildt sagt begrenset. Her er det ikke mye elbil-gadgets i form av målinger og fancy visninger. Det begrenser seg til å vise om batteriet lades og om vi kjører økonomisk eller ikke. Ja. også rekkevidden da. En ting jeg savner umiddelbart er adaptiv cruisekontroll. Det kan vi bare glemme. Ja, i-MiEV har faktisk ikke "vanlig" cruisekontroll en gang. Ganske spesielt i 2019.

Her er det ikke mer informasjon enn du trenger!

Mindre rekkevidde

Jeg husker i-MiEV som en svært lettkjørt bil og det er den fortsatt. Svingradiusen er perfekt for trange bygater og parkeringshus. Den smetter inn i små luker. Samtidig virker de fleste andre biler rundt meg i trafikken plutselig veldig store, ja på kanten til truende. Med i-MiEV er du langt nede på den fysiske rangstigen. Men det kan du naturligvis også utnytte.

Ett område det har skjedd ting på, er rekkevidden. i-MiEV ble altså målt til 150 kilometer etter den altfor snille (eller for å være helt ærlig, villedende) NEDC-målemetoden. Nå er det WLTP som gjelder, og der er tallet nedjustert til 105 kilometer.

Det virker også ganske realistisk i testperioden som starter med rundt 10 varmegrader. Batteripakken er ikke på mer enn 16 kWt, så her gjelder det å spare på strømmen. Det er tydelig at bruken av varmeapparatet har mye å si. Skal du komme lengst mulig, må du tåle å fryse litt. Varm og god bil gjør at kapasiteten faller fort.

Misfornøyd eier: Elbilen er et rent helvete å kjøre

Ingen "frunk" i denne bilen, ladekabelen må ligge i bagasjerommet. Det er forresten ikke så halvgærent. Du får med en god del handleposer her med litt god pakking.

Skikkelig priskutt

Bilen kan hurtiglades, på sommeren er du oppe i 80 prosent batterikapasitet etter en halv time. På vinteren kan det nok ta betydelig lengre tid å komme dit. Forvarming er veldig smart da, da bruker du ikke verdifull strøm for å få opp varmen helt i starten.

Tilfeldighetene gjør at jeg går rett fra en Range Rover til denne bilen. Gjett om det er overgang! Her snakker vi så til de grader to verdener. Heldigvis gjenspeiler deg seg også i prisen. Du kan kjøpe ti I-MiEV til det Range Roveren koster – og fortsatt ha penger igjen til en helt kurant familie-SUV.