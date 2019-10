Lionel Messi og Argentina hadde muligheten til gå til topps i VM i 2014, men måtte se seg slått 1-0 av Tyskland i finalen.

Mange mener Messi bør vinne VM for Argentina for virkelig å skrive seg inn i historiebøkene som tidenes beste fotballspiller.

Barcelona-stjernen er imidlertid ikke helt enig i det, og hevder at han ikke er bitter over at han aldri har gått til topps i VM.

– Jeg ville elsket å bli verdensmester, det har alltid vært en av mine største drømmer. Men jeg ville ikke endret på noe i min karriere. Dette er det Gud ga meg, og han har gitt meg det av en årsak. Jeg kan ikke klage på det jeg har oppnådd, verken på fotballbanen eller på det personlige plan. Det har skjedd fordi Gud ønsket for meg at det skulle skje, sier en åpenhjertig Messi i et intervju med TyC Sports.

#Messi15AñosTyCSports "PREFIERO ENTRAR Y JUGAR MENOS TIEMPO ANTES QUE ARRANCAR Y TENER QUE SALIR", Leo Messi y su reacción frente a los cambios. pic.twitter.com/mIE2Q8qxQV — TyC Sports (@TyCSports) 26. oktober 2019

Messi har scoret 674 mål på totalt 829 kamper for Barcelona. Men argentineren ser på seg på seg selv ikke først og fremst som en målscorer.

– Jeg mener fremdeles at jeg ikke er en typisk målscorer. Jeg liker best å angripe i mellomrommet, ha masse kontakt med ballen og skape sjanser for andre, bedyrer han.

– Jeg liker også å komme inn i boksen og score mål, men jeg lever ikke av å score mål. Jeg liker best å være i konstant kontakt med ballen, fortsetter Messi.

En ting Messi ikke liker, er å bli byttet ut – selv om Barcelona skulle lede stort mot et lag.

– Jeg liker ikke å bli byttet ut. Jeg vil heller starte på benken og bli byttet inn, enn å starte kamper og bli byttet ut, slår han fast.

Årsaken til det er ifølge Messi ganske enkel.

– Det er fordi kamper ofte blir avgjort mot slutten, du får mer rom fordi motstanderne ofte er slitne mot slutten av en kamp. Da liker jeg bedre å bli byttet inn og nyte å spille kampen, enn å bli byttet ut og gå glipp av den beste perioden, konkluderer han.