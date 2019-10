Sturla Hoberg satset alt på drømmen om å spille profesjonell fotball og hadde to innhopp i OBOS-ligaen for Elverum. Men etter to alvorlige korsbåndskader måtte han legge fotballdrømmen på hyllen.

Dermed blusset en ny proffdrøm opp, nå vil han nemlig bli profesjonell utøver i spillet PUBG (PlayerUnknown's Battleground). Søndag kveld tok han et stort steg mot nettopp dette da han gikk til topps i PUBG-turneringen Mountain Dew Fuel League i London.

– Jeg har ikke landet helt ennå. Det var skikkelig gøy og akkurat sånn jeg vil at det skal være, sier en fornøyd Hoberg til TV 2.

Etter to alvorlige korsbåndskader måtte Sturla legge fotballskoene på hylla. Foto: Privat

Selger premien

Finaledagen startet noe forsiktig for Hoberg som lå på en 13. plass i første kamp.

– Jeg spilte første game akkurat slik jeg ville, men misset to «kills» og var litt irritert på meg selv, forklarer han.

Etter første kamp løsnet det for 24-åringen fra Elverum som blåste all konkurranse av banen. Med seieren i turneringen vant han en Beach Buggy fra Mountain Dew, men den blir trolig solgt for å satse alt på e-sportkarrieren.

- Det hadde vært utrolig kult å ha den en ukes tid og cruise rundt i Elverum, men da hadde jeg sikkert blitt så glad i den at jeg hadde beholdt den, sier Hoberg.



Ønsker å vise seg frem

Veien mot en proffkarriere i E-sport er ikke nødvendigvis noe lettere enn fotballdrømmen og for Sturla er det viktig å prestere på turneringer som denne. Målet er å få vist seg frem for potensielle sponsorer og å finne seg et lag som holder et høyt nivå.



– Jeg håper jo at dette kan åpne noen dører. Jeg visste at jeg presterer best under press, og det håper jeg noen fikk med seg, sier han.

Hvis Hoberg klarer å komme seg inn i et profesjonelt lag er han sikret en grunnlønn. I tillegg til inntekten som vil komme fra sponsorer kan han for alvor leve av e-sporten.